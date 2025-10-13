Büyük Tehlike! İstanbul, Adana, Diyarbakır Gibi Şehirlerde İçme Suyunun Tükenebileceği Tarih Açıklandı
Güney Koreli bilim insanlarının yaptığı son derece önemli bir araştırmaya göre, Türkiye'nin dört büyükşehri için içme suyunun tamamen biteceği tarih yaklaşıyor. Çalışmaya göre, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi devam ederse, Adana ve Mersin'in 2030'da, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050'de 'Sıfır Günü Kuraklığı' ile yüzleşeceği öngörülüyor.
Peki 'Sıfır Günü Kuraklığı' ne anlama geliyor? Bu, bir şehrin musluklarından suyun akmadığı, bölgenin içme suyu kaynağının tükendiği korkutucu günü ifade ediyor.
Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Dr. Christian Franzke, durumun ciddiyetini vurguluyor.
Bilim dünyası, bu krize karşı alınabilecek en etkili önlemi işaret ediyor.
