onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Büyük Tehlike! İstanbul, Adana, Diyarbakır Gibi Şehirlerde İçme Suyunun Tükenebileceği Tarih Açıklandı

Büyük Tehlike! İstanbul, Adana, Diyarbakır Gibi Şehirlerde İçme Suyunun Tükenebileceği Tarih Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 07:13

Güney Koreli bilim insanlarının yaptığı son derece önemli bir araştırmaya göre, Türkiye'nin dört büyükşehri için içme suyunun tamamen biteceği tarih yaklaşıyor. Çalışmaya göre, iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi devam ederse, Adana ve Mersin'in 2030'da, İstanbul ve Diyarbakır'ın ise 2050'de 'Sıfır Günü Kuraklığı' ile yüzleşeceği öngörülüyor.

Peki 'Sıfır Günü Kuraklığı' ne anlama geliyor? Bu, bir şehrin musluklarından suyun akmadığı, bölgenin içme suyu kaynağının tükendiği korkutucu günü ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Dr. Christian Franzke, durumun ciddiyetini vurguluyor.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Dr. Christian Franzke, durumun ciddiyetini vurguluyor.

Eldeki veriler, yüksek emisyon senaryolarına göre yapılan projeksiyonları işaret ediyor. Franzke, 'Türkiye'deki bazı bölgelerde kuraklık şartları 2000'den bu yana sürekli artıyor,' diyerek uyarının temelini açıklıyor. 

Bu tehlike sadece Türkiye'ye özgü değil. Küresel tahminler de durumun vahametini ortaya koyuyor. Buharlaşma oranları ve nehir akışı verilerine göre, 21. yüzyılın sonlarına doğru dünyanın birçok yerinde daha önce görülmemiş şiddette, yıllar süren kuraklıklar yaşanması bekleniyor.

Bilim dünyası, bu krize karşı alınabilecek en etkili önlemi işaret ediyor.

Bilim dünyası, bu krize karşı alınabilecek en etkili önlemi işaret ediyor.

Prof. Dr. Franzke, çözümün yeni ve pahalı projelerde değil, elimizdeki suyu korumakta olduğunu söylüyor: 'Suyun verimli kullanılması, yeni barajlar, pahalı tuzdan arındırma tesisleri veya boru hatları inşa etmekten çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir çözümdür.'

Türkiye Su Enstitüsü'nden Dr. Tuğba Evrim Maden de küresel tabloyu özetleyerek suyun kıymetini anlamamız gerektiğini belirtiyor. Maden'e göre, dünya genelinde su tüketimi, nüfus artış hızının iki katına çıkmış durumda. Bu gidişat sürerse, 2050 yılına kadar yaklaşık 5 milyar insan su stresi altında yaşamak zorunda kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın