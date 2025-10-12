onedio
"Hangisi Yaş İken Eğilir?" Sorusunu Bilemedi: Milyoner'in İlk Sorusunda Elenen Yarışmacı Herkesi Şoke Etti!

"Hangisi Yaş İken Eğilir?" Sorusunu Bilemedi: Milyoner'in İlk Sorusunda Elenen Yarışmacı Herkesi Şoke Etti!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 22:05

Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde ilk soruda elenen yarışmacı başta Oktay Kaynarca olmak üzere herkesi şoke etti. 'Atasözüne göre, hangisi yaş iken eğilir?' sorusunu bilemeyen ve hiç düşünmeden hata yapan yarışmacı gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne zorlu soruların yanı sıra herkesi şaşırtan bir yarışmacı da kolay bir soruyla damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne zorlu soruların yanı sıra herkesi şaşırtan bir yarışmacı da kolay bir soruyla damga vurdu.

'Atasözüne göre, hangisi yaş iken eğilir?' sorusuna hiç düşünmeden 'bahçe hortumu' yanıtını veren yarışmacı, başta Oktay Kaynarca olmak üzere herkesi şoke etti. Soruyu düşünmeden heyecanına yenik düşen yarışmacı, ilk soruda elenerek yarışmaya veda etti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Zeynep Gül

Şaka gibi

All.Heaven

Nasıl geldin bu yaşa kadar SÖĞÜT gibi..

Fatih Kaya

kafayı kuma gömmek gibi bir şey bu 😃