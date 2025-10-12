"Hangisi Yaş İken Eğilir?" Sorusunu Bilemedi: Milyoner'in İlk Sorusunda Elenen Yarışmacı Herkesi Şoke Etti!
Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde ilk soruda elenen yarışmacı başta Oktay Kaynarca olmak üzere herkesi şoke etti. 'Atasözüne göre, hangisi yaş iken eğilir?' sorusunu bilemeyen ve hiç düşünmeden hata yapan yarışmacı gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne zorlu soruların yanı sıra herkesi şaşırtan bir yarışmacı da kolay bir soruyla damga vurdu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Şaka gibi
Nasıl geldin bu yaşa kadar SÖĞÜT gibi..
kafayı kuma gömmek gibi bir şey bu 😃