2 Yeni Dizi Dengeleri Alt Üst Etti: Şampiyon Belli Oldu: 11 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine kıyasıya bir reyting savaşı yaşandı! TRT1’in efsane dizisi Gönül Dağı zirveyi bu kez kaptırdı. Ben Leman, Aynadaki Yabancı ve Güller ve Günahlar arasındaki rekabet oldukça çetin geçti. Ancak gecenin asıl galibi, ekran başındakileri milli heyecanla buluşturan Türkiye–Bulgaristan maçı oldu!
Gelin 11 Ekim reyting sonuçlarına birlikte bakalım.
Cumartesi akşamı ekranlarda büyük bir reyting yarışı yaşandı.
ATV’de ekrana gelen Aynadaki Yabancı totalde 3.59 reytingle 4., AB’de 1.81 reytingle 12., ABC1’de ise 2.41 reytingle 8. sıraya yerleşti.
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar da ilk bölümüyle umut verdi.
