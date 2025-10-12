onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
2 Yeni Dizi Dengeleri Alt Üst Etti: Şampiyon Belli Oldu: 11 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

2 Yeni Dizi Dengeleri Alt Üst Etti: Şampiyon Belli Oldu: 11 Ekim Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 11:55

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine kıyasıya bir reyting savaşı yaşandı! TRT1’in efsane dizisi Gönül Dağı zirveyi bu kez kaptırdı. Ben Leman, Aynadaki Yabancı ve Güller ve Günahlar arasındaki rekabet oldukça çetin geçti. Ancak gecenin asıl galibi, ekran başındakileri milli heyecanla buluşturan Türkiye–Bulgaristan maçı oldu! 

Gelin 11 Ekim reyting sonuçlarına birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumartesi akşamı ekranlarda büyük bir reyting yarışı yaşandı.

Cumartesi akşamı ekranlarda büyük bir reyting yarışı yaşandı.

Her kanal adeta kozlarını paylaşırken, gecenin galibi ise Türkiye-Bulgaristan maçı oldu. TRT1’in 6. sezonuyla ekranda olan, Köprü Film imzalı rekortmen dizisi Gönül Dağı totalde 5.10 reytingle 2., ABC1 kategorisinde 4.19 reytingle 2., AB grubunda ise 2.59 reytingle 5. sırada yer aldı.

ATV’de ekrana gelen Aynadaki Yabancı totalde 3.59 reytingle 4., AB’de 1.81 reytingle 12., ABC1’de ise 2.41 reytingle 8. sıraya yerleşti.

ATV’de ekrana gelen Aynadaki Yabancı totalde 3.59 reytingle 4., AB’de 1.81 reytingle 12., ABC1’de ise 2.41 reytingle 8. sıraya yerleşti.

NOW TV’nin dikkat çeken yeni dizisi Ben Leman ise özellikle AB grubunda fark yarattı. Dizi totalde 3.52 ile 5., AB’de 3.77 ile 2., ABC1’de ise 4.16 ile 3. sırada günü tamamladı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar da ilk bölümüyle umut verdi.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar da ilk bölümüyle umut verdi.

Dizi totalde 4.20 reytingle 3., AB’de 3.21 ile 3., ABC1’de 3.88 ile 4. sırada yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın