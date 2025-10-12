onedio
Bir Anda Panikledi: Sadettin Saran'la Aşk Yaşadığı İddia Edilen Nafia Tanrıverdi'nin Kaçışı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
12.10.2025 - 10:58

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran şu sıralar spor gündemi kadar magazin gündeminde de ön plana çıkıyor. Bir süredir kendinden 31 yaş küçük oyuncu Nafia Tanrıverdi ile anılan Saran’ın özel hayatı yeniden magazin manşetlerinde. Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı’nda görüntülenen genç oyuncu, kameraları fark edince şaşırdı. Saran'la aşk iddiaları sorulunca bakın ne yaptı!

Kaynak: Snob Magazin

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran, sadece spor dünyasındaki icraatlarıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Takip edenler bilir; geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki iş insanının kendisinden 31 yaş küçük oyuncu Nafia Tanrıverdi ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin bir davette tanıştığı ve sık sık aynı mekanlarda görüntülendikleri öne sürülmüştü. Sosyal medyada da aynı mekanlardan yapılan paylaşımlar dikkat çekmişti. Hatta Saran’ın zaman zaman Tanrıverdi’yi evine bıraktığı iddia edilmiş, bu durum mahalle sakinlerinin bile dikkatini çekmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak Nafia Tanrıverdi, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

