Kendinden Emin: 32 Yıl Önceki Halini Paylaşan Kobra Murat, Gençlik İtirafıyla Gündem Oldu!

Kendinden Emin: 32 Yıl Önceki Halini Paylaşan Kobra Murat, Gençlik İtirafıyla Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 09:50

Roman müziğin renkli ismi Kobra Murat, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafla sosyal medyayı salladı! “32 sene evvelki Kobra Murat” notuyla paylaştığı kare gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının “Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam!” sözleri sosyal medyada viral oldu. 

Gelin gençlik haline birlikte bakalım.

Roman müziğin sevilen ismi Murat Divandiler, nam-ı diğer Kobra Murat, lüks yaşamıyla sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda altın varaklı eviyle gündeme gelmişti. Sadeliğin S'sinin bile bulunmadığı 5 katlı lüks evde pencerelerden klimaya kadar her şeyin altın varak olması göz kanatmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Ünlü isim kısa süre önce de kızını evlendirmişti.

Söz töreni de evi kadar sosyal medyada fena dillere düşmüştü. Takıların ve paraların havada uçuştuğu görüntüler hayret ettirmişti. 'Görgüsüzlük', 'O altınlar sahte' 'Bu paralar nereden geliyor?' yorumları yağmıştı.

Kaçıranlar için o görüntüleri şöyle bırakıyoruz:

Kobra Murat bu kez ise bambaşka bir konuyla gündemde.

Sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaşan ünlü isim, 32 yıl önceki haliyle duruma uğrattı. Paylaşımına da '32 sene evvelki Kobra Murat! Hey gidi yıllar, hey gidi günler! Gençlik su gibi geçiyor. Hocam, kızlar bana bakarken yere düşüyordu. Hocam, Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar olsun, hocam!' notunu düştü.

