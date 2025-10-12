Kendinden Emin: 32 Yıl Önceki Halini Paylaşan Kobra Murat, Gençlik İtirafıyla Gündem Oldu!
Roman müziğin renkli ismi Kobra Murat, bu kez gençlik yıllarına ait bir fotoğrafla sosyal medyayı salladı! “32 sene evvelki Kobra Murat” notuyla paylaştığı kare gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının “Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam!” sözleri sosyal medyada viral oldu.
Gelin gençlik haline birlikte bakalım.
Roman müziğin sevilen ismi Murat Divandiler, nam-ı diğer Kobra Murat, lüks yaşamıyla sık sık gündeme geliyor.
Ünlü isim kısa süre önce de kızını evlendirmişti.
Kobra Murat bu kez ise bambaşka bir konuyla gündemde.
