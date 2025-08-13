onedio
Gösterişin de Bir Sınırı Olmalı: Kobra Murat'ın Kızının Sözünde Takılan Euro'lar ve Takılar Hayret Ettirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 20:53

Geçtiğimiz günlerde kızı Sergül'ün söz töreninin her bir anını TikTok hesabından paylaşan Kobra Murat'ın taktığı altınlar ve paralar X ahalisini şoka soktu!

Kimileri hepsinin sahte olduğuna kanaat getirirken kimileri de görgüsüzlüğü fazla buldu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde Kobra Murat'ın kızı Sergül sözlenmişti, belki denk gelmişsinizdir. TikTok ahalisi iyi bilir, Kobra Murat söz günü hesabından peş peşe paylaşımlar yapmış, feed'i altın ve Euro'lara boğmuştu.

Roman müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Kobra Murat, hem kendine has tarzı, düzenli olarak yenilettirdiği peruğu, tavırları ve sahneleriyle, hem de özel hayatındaki abartı ve gösteriş merakıyla gündeme oturuyor. 

Sık sık fazlasıyla görgüsüz bulunan paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobra Murat, geçtiğimiz gün kızı Sergül'ün söz töreninde de kendince hem sülaleye hem de cümle aleme şov yapmıştı. Kıymetlisi Sergül'ü de paragraflara sığdıramayarak övgüye boğmuş, kızına düşkünlüğünün altını çizmişti.

Kaçıranlar için söz gününe ait detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kobra Murat'ın kızının sözünden bazı görüntüler geçtiğimiz saatlerde X'in gündemine oturdu, sosyal medya kullanıcılarının da çok dikkatini çekti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
Romanların şanına yakışır bir kutlamadan ibaret olduğunu ve takıların da paraların da sahte olduğunu söyleyenleri de şöyle bırakalım.
Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
