Gösterişin de Bir Sınırı Olmalı: Kobra Murat'ın Kızının Sözünde Takılan Euro'lar ve Takılar Hayret Ettirdi!

Roman müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Kobra Murat, hem kendine has tarzı, düzenli olarak yenilettirdiği peruğu, tavırları ve sahneleriyle, hem de özel hayatındaki abartı ve gösteriş merakıyla gündeme oturuyor.

Sık sık fazlasıyla görgüsüz bulunan paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobra Murat, geçtiğimiz gün kızı Sergül'ün söz töreninde de kendince hem sülaleye hem de cümle aleme şov yapmıştı. Kıymetlisi Sergül'ü de paragraflara sığdıramayarak övgüye boğmuş, kızına düşkünlüğünün altını çizmişti.