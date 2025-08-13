Annelik Yaradı: Pınar Deniz, Oğlu Fikret Hakan'la Paylaştığı Pozda Dupduru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!
31 Mart'ta, şimdilerde 3.5 aylık olan ilk bebeği Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, oğluyla yeni bir fotoğrafını hikayesinde paylaştı.
Başta yakışıklı oğlunun yüzünün gözüktüğü birçok fotoğraf paylaşan fakat sonradan gönderiyi toptan silerek oğlunu gizlemeye karar veren Pınar Deniz, Fikret Hakan'ı göstermedi ama doğal güzelliğiyle büyülemeyi başardı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçen sene eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım'a "Sonsuza dek evet" diyen Pınar Deniz, evlendiklerinde hamileydi biliyorsunuz.
Oğlunun yüzünü hemen gösteren, hepsi de birbirinden güzel fotoğraflar paylaşan Pınar Deniz, ne olduysa o gönderiyi sildi ve sonrasında da oğlunun yüzünü saklamaya başladı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
