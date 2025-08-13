onedio
Annelik Yaradı: Pınar Deniz, Oğlu Fikret Hakan'la Paylaştığı Pozda Dupduru Güzelliğiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 19:35

31 Mart'ta, şimdilerde 3.5 aylık olan ilk bebeği Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, oğluyla yeni bir fotoğrafını hikayesinde paylaştı. 

Başta yakışıklı oğlunun yüzünün gözüktüğü birçok fotoğraf paylaşan fakat sonradan gönderiyi toptan silerek oğlunu gizlemeye karar veren Pınar Deniz, Fikret Hakan'ı göstermedi ama doğal güzelliğiyle büyülemeyi başardı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçen sene eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım'a "Sonsuza dek evet" diyen Pınar Deniz, evlendiklerinde hamileydi biliyorsunuz.

Büyük bir aşk yaşayan ikili, bebek haberinden sonra adeta 'Ne duruyoruz biz?' demiş, hemen evlilik kararı almıştı. 

Roma'daki sade ve dünya tatlısı nikahtan önce kameralar tarafından görüntülenen Pınar Deniz, 'Bebek mi bekliyorsunuz?' sorularına cevap vermediyse de 32 diş hallerinden hepimiz bebeğin yolda olduğunu anlamıştık. 

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri bebekleri 31 Mart'ta dünyaya geldi. 

3,5 aylık olan Fikret Hakan'ı paylaşan Pınar Deniz, hepimize 'Erkek güzeli' doğurdu dedirtmiş, minik oğlunun kendisine benzerliği maşallahların havada uçuşmasına sebep olmuştu.

Oğlunun yüzünü hemen gösteren, hepsi de birbirinden güzel fotoğraflar paylaşan Pınar Deniz, ne olduysa o gönderiyi sildi ve sonrasında da oğlunun yüzünü saklamaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde, kucağında Fikret Hakan'la yeni bir poz veren, fotoğrafa da 'Yavrum' notunu düşen Pınar Deniz'in dupduru güzelliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. 

Her zaman güzeldi, diyecek tek sözümüz yok! Fakat annelik de bir ekstra yaramış gibi duruyor sahiden değil mi?

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
