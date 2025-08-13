onedio
Gerçek Duyarlılık: Elçin Sangu'nun Doğum Günü Hediyesi Almak İsteyenlere Önerisi "Helal Olsun" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 17:29

Bugün 40 yaşına basan Elçin Sangu, X paylaşımında kendisine doğum günü hediyesi almak isteyenlere önerilerde bulundu. Sangu'nun duyarlı ricası 'Helal olsun!' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Aylarca Birsen Altuntaş ve davalık olduğu menajeriyle yaşanan olaylar silsilesiyle konuştuğumuz ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medyada epey aktif olan isimlerden biliyorsunuz.

En son bir dijital platformda yayınlanan Elçin Sangu ile 101 isimli projeyle konuşulan Elçin Sangu'yu ana akımda Çöp Adam dizisinde, dijital platformda ise Prens dizisinde izlemiştik. 

Uzun bir süre boyunca da Altuntaş'la girdiği atışma ve beraberinde gelen menajer tartışmasıyla manşetlerde kalmıştı. 

Bugün Elçin Sangu'nun doğum günü ve kendisi inanamayacaksınız ama bugün 40 yaşına girdi!

Türkiye'de birçok kentin alevlere teslim olduğu şu günlerde, Elçin Sangu'dan kendisine hediye almak isteyenlere "helal olsun" dedirten bir öneri geldi.

Ülke gündeminden hiç de uzak olmadığını gözler önüne seren Elçin Sangu

'Bu yıl, çıkan yangınlarla yitirdiğimiz doğaya birlikte nefes olalım çok isterim . Hediye yerine fidan dikelim, yaralı canların bakımına destek olalım. Bana verilecek en güzel hediye, birlikte iyileştirdiğimiz bir dünya olur. 💚' açıklamasında bulundu.

