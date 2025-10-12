onedio
Manifest'ten Sonra Yeni Kız Grubu Geliyor: Big 5 Yarışması İkinci Sezon Tarihini Duyurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 09:08

Manifest’i müzik dünyasına kazandıran Big 5 geri dönüyor! İlk sezonuyla büyük ses getiren yarışma, bu kez ikinci bir kız grubunu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. 23 Ekim’de başlayacak hazırlık sezonu için şimdiden heyecan dorukta. “Sahnede 30 isim, hedefte ikinci sezon!” notuyla paylaşılan tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İlk sezonuyla Türk müzik dünyasına Manifest grubunu kazandıran Big 5 yarışması, yeniden sahnelere dönüyor.

Big 5’in ilk sezon galibi Manifest, enerjik tarzı, sahne performansları ve güçlü duruşuyla kısa sürede Türkiye’nin en popüler müzik gruplarından biri haline geldi. Esin, Hilal, Mina, Zeynep, Sueda ve Lidya’dan oluşan grup, “Manifestival” albümleriyle milyonlarca dinlenmeye ulaşırken, Harbiye ve Lifepark konserlerinde rekor kırdı.

Şimdi ise gözler yeni sezonda!

‘Zamansızdık’, ‘Snap’ ve ‘Arıyo’ gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen Manifest, hem sosyal medyada hem sahnede adeta fırtına gibi esmeye devam ediyor. Onları ünlü yapan yarışma da ikinci sezonda yeni Manifest'lerini bulmak için hazırlıklara başladı.  Big 5 Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 'Sahnede 30 isim, hedefte ikinci sezon! Big5 Hazırlık Sezonu 23 Ekim’de yayında! ⭐️'  sözleriyle yeni sezonunun tarihi verildi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
H.ibrehim

Big5 sübliminal mesaj içerir Dünya beşten büyüktür 🤣🤣🤣Ama dörtten küçüktür🤪