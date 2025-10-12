Manifest'ten Sonra Yeni Kız Grubu Geliyor: Big 5 Yarışması İkinci Sezon Tarihini Duyurdu!

‘Zamansızdık’, ‘Snap’ ve ‘Arıyo’ gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesi edinen Manifest, hem sosyal medyada hem sahnede adeta fırtına gibi esmeye devam ediyor. Onları ünlü yapan yarışma da ikinci sezonda yeni Manifest'lerini bulmak için hazırlıklara başladı. Big 5 Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 'Sahnede 30 isim, hedefte ikinci sezon! Big5 Hazırlık Sezonu 23 Ekim’de yayında! ⭐️' sözleriyle yeni sezonunun tarihi verildi.