Manifest'ten Sonra Yeni Kız Grubu Geliyor: Big 5 Yarışması İkinci Sezon Tarihini Duyurdu!
Manifest’i müzik dünyasına kazandıran Big 5 geri dönüyor! İlk sezonuyla büyük ses getiren yarışma, bu kez ikinci bir kız grubunu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. 23 Ekim’de başlayacak hazırlık sezonu için şimdiden heyecan dorukta. “Sahnede 30 isim, hedefte ikinci sezon!” notuyla paylaşılan tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İlk sezonuyla Türk müzik dünyasına Manifest grubunu kazandıran Big 5 yarışması, yeniden sahnelere dönüyor.
Şimdi ise gözler yeni sezonda!
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
