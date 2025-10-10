onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Bu Haftaya Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 19:04

3-10 Ekim tarihleri arasında yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici'den Ahmet Hakan'a Sert Yanıt!

İrem Derici'den Ahmet Hakan'a Sert Yanıt!

Ahmet Hakan'ın operasyonla evlerinden alınan ünlüler için 'O kafaya başka türlü ulaşılamazdı' sözlerine İrem Derici ateş püskürdü.

Cihan Ünal'ın Kendisi Gibi Bir Zamanlar Oyunculuk Yapan Kızı Irmak Ünsal Kansere Yakalandı!

Cihan Ünal'ın Kendisi Gibi Bir Zamanlar Oyunculuk Yapan Kızı Irmak Ünsal Kansere Yakalandı!

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ünsal son halini de paylaştı.

Ayşe Barım Ameliyat Olacak!

Ayşe Barım Ameliyat Olacak!

Ocak ayından bu yana tutuklu bulunan, geçtiğimiz günlerde de tahliyesinden hemen sonra hakkında tekrar tutuklama kararı çıkan ünlü menajer Ayşe Barım'ın açık kalp ameliyatı olacağı duyuruldu.

Derin Talu Bilekliğinin Orjinal Olduğunu Kanıtlamak İçin Gösterdiği Çaba Gündem Oldu

Derin Talu Bilekliğinin Orjinal Olduğunu Kanıtlamak İçin Gösterdiği Çaba Gündem Oldu

Lüks bir markaya ait aksesuarını paylaşan Derin Talu'nun bilekliğinin sahte olduğunu iddiası Talu'yu sinirlendirdi.

Serbest Bırakılan Hadise'den İlk Açıklama

Serbest Bırakılan Hadise'den İlk Açıklama

Sesi titreyen ünlü şarkıcı 'Hani sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın ama bugünkü operasyonu biliyorsunuz. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün, zoruma gitti diyebilirim. Ağırıma gitti, onu söyleyeyim. diye konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Mola'yı Soran Muhabire Ayar Verdi

Ezgi Mola'yı Soran Muhabire Ayar Verdi

Ezgi Mola ile küslüklerinin üzerinden 7 yıl geçen Enis Arıkan, muhabirin sorusu üzerine sinirlendi.

Yakın Arkadaşının Düğününde En Mutlu Anlarını Çekti

Yakın Arkadaşının Düğününde En Mutlu Anlarını Çekti

Selena Gomez'in düğünde telefon kullanmasına izin verdiği tek kişi olan Taylor Swift'ten heyecanlandıran video geldi.

"Sahnede Mal Gibi Kaldık"

"Sahnede Mal Gibi Kaldık"

İzel- Çelik- Ercan tekrar nasıl dağıldı? Yanıtı Çelik'ten geldi.

Oğuzhan Koç, Konserinde Kendisini Tanımayan İzleyiciyle Kurduğu Diyalogla Gündem Oldu!

Oğuzhan Koç, Konserinde Kendisini Tanımayan İzleyiciyle Kurduğu Diyalogla Gündem Oldu!

Ünü şarkıcı, 'Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git. Öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Valla bana göz kırp seni kurtaralım.' sözleriyle hem güldü hem güldürdü.

Babası İzin Vermedi Ama Yine de Aşkını Seçti!

Babası İzin Vermedi Ama Yine de Aşkını Seçti!

Neşet Ertaş'ın 'Yazımı Kışa Çevirdin' türküsündeki Leyla gerçekten evlenip boşandığı biriymiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın