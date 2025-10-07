onedio
"7 Yıl Geçti Üstünden!": Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola'yı Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 22:17

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Enis Arıkan, Ezgi Mola sorusunu yönelten muhabirden rahatsız oldu. Üstünden 7 yıl geçmesine rağmen hala aynı sorunun sorulmasından rahatsızlığını dile getiren Enis Arıkan, 'Utanmıyorsunuz değil mi?' çıkışında bulundu.

Bir dönemin efsane ikilisi, etle tırnak gibi birbirinden bir an olsun ayrılamayan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın hayran bırakan dostluğunu mutlaka hatırlarsınız.

Ezgi Mola evlenmeden önce sürekli beraber gördüğümüz, birbirlerine verdikleri desteğe imrendiğimiz, hepimize yakın erkek ve kadın arkadaşlığını öğreten Enis Arıkan ve Ezgi Mola, düğünden sonra ne olduysa bir anda uzaklaştı. 

Ezgi Mola'nın yalnızca 17 kişinin katıldığı düğününde şahidi olan Enis Arıkan, kısa süre gelen hamilelik haberlerinden itibaren ortadan kayboldu. İkilinin arasının neden bozulduğunu hiç öğrenemedik, ikisinin de ağzını bugüne dek bıçak açmadı. 

Ezgi Mola da Enis Arıkan da konu ne zaman açılsa hep geçiştirmeye çalıştı, hep kibarca saygı duyulmasını rica etti. Bazen birbirlerine gönderme yaptıklarını düşündüğümüz paylaşımları oldu ama onların da altı boş çıktı açıkçası. Onlar koca bir dostluğu tekte silmeye karar verdiler, bize de oturup izlemek düştü.

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Enis Arıkan, üstünden 7 yıl geçmesine rağmen hala Ezgi Mola sorusunu yönelten muhabirden rahatsız oldu.

houseof

Hakikaten bir insana yıllardır her gördüğünüzde aynı şey sormaktan bıkmadınız mı? Adamı Ezgi mola’nın arkadaşı olmaktan başka vasfı yokmuş gibi sürekli aynı ... Devamını Gör

