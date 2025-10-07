"7 Yıl Geçti Üstünden!": Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola'yı Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!

Ezgi Mola evlenmeden önce sürekli beraber gördüğümüz, birbirlerine verdikleri desteğe imrendiğimiz, hepimize yakın erkek ve kadın arkadaşlığını öğreten Enis Arıkan ve Ezgi Mola, düğünden sonra ne olduysa bir anda uzaklaştı.

Ezgi Mola'nın yalnızca 17 kişinin katıldığı düğününde şahidi olan Enis Arıkan, kısa süre gelen hamilelik haberlerinden itibaren ortadan kayboldu. İkilinin arasının neden bozulduğunu hiç öğrenemedik, ikisinin de ağzını bugüne dek bıçak açmadı.

Ezgi Mola da Enis Arıkan da konu ne zaman açılsa hep geçiştirmeye çalıştı, hep kibarca saygı duyulmasını rica etti. Bazen birbirlerine gönderme yaptıklarını düşündüğümüz paylaşımları oldu ama onların da altı boş çıktı açıkçası. Onlar koca bir dostluğu tekte silmeye karar verdiler, bize de oturup izlemek düştü.