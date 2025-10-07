"7 Yıl Geçti Üstünden!": Enis Arıkan, Eski Dostu Ezgi Mola'yı Soran Muhabirden Rahatsız Oldu!
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen ünlü oyuncu Enis Arıkan, Ezgi Mola sorusunu yönelten muhabirden rahatsız oldu. Üstünden 7 yıl geçmesine rağmen hala aynı sorunun sorulmasından rahatsızlığını dile getiren Enis Arıkan, 'Utanmıyorsunuz değil mi?' çıkışında bulundu.
Bir dönemin efsane ikilisi, etle tırnak gibi birbirinden bir an olsun ayrılamayan Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın hayran bırakan dostluğunu mutlaka hatırlarsınız.
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Enis Arıkan, üstünden 7 yıl geçmesine rağmen hala Ezgi Mola sorusunu yönelten muhabirden rahatsız oldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
