Kolundan Tutup Bariyere Çekti: Billie Eilish, Konserde Hayranının Saldırısına Uğradı!

“Guess” şarkısının ardından izleyicileriyle tek tek selamlaşan genç şarkıcı, bir hayranı tarafından aniden kolundan yakalanarak bariyere doğru çekildi. O anlar konser alanındaki herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Neyse ki güvenlikler saniyeler içinde müdahale ederek duruma el koydu. Polisler de o saldırganı konser alanından attı, ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Billie Eilish ise bu yaşananların ardından sahneye geri dönmedi, olayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.