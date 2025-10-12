onedio
Kolundan Tutup Bariyere Çekti: Billie Eilish, Konserde Hayranının Saldırısına Uğradı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 08:44

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish’in Miami konserinde tatsız bir olay yaşandı! 23 yaşındaki yıldız, hayranlarıyla el sıkışırken bir kişinin onu sahne bariyerine doğru çekmesiyle büyük bir şok yaşadı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, Eilish dengesini zor da olsa toparladı. Güvenlik ekipleri hızla müdahale ederek şarkıcıyı koruma altına aldı ve saldırganı alandan uzaklaştırdı. 

Gelin o anlara birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

“Hit Me Hard and Soft” turnesi kapsamında Miami’de sahneye çıkan Billie Eilish, konserinde yaşadığı beklenmedik olayla gündeme geldi.

“Guess” şarkısının ardından izleyicileriyle tek tek selamlaşan genç şarkıcı, bir hayranı tarafından aniden kolundan yakalanarak bariyere doğru çekildi. O anlar konser alanındaki herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Neyse ki güvenlikler saniyeler içinde müdahale ederek duruma el koydu. Polisler de o saldırganı konser alanından attı, ancak herhangi bir işlem yapılmadı. Billie Eilish ise bu yaşananların ardından sahneye geri dönmedi, olayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Onur

bok çuvalı gibi çekmiş 🤣🤣

d cord

O kadar insanı bir yerde toplamak her zaman riskli, her şey olabilir, her ne kadar eğlenceli ve vazgeçilmez olsa bile