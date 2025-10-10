onedio
Nasıl Fark Etmedik? Manifest Üyesi Mine Solak'ın Yıllar Önceki Survivor Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Nasıl Fark Etmedik? Manifest Üyesi Mine Solak’ın Yıllar Önceki Survivor Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 13:28

Şimdilerin en çok konuşulan popüler grubu Manifest üyelerinin birer birer geçmişteki videoları ortaya çıkıyor. Zeynep Sude Oktay’ın Survivor görüntülerinin gündem olmasından sonra bu kez Mine Solak’ın yıllar önce aynı yarışmada yer aldığı ortaya çıktı. Meğer o da Survivor’da dans etmiş! 

Gelin  birlikte o dans videosuna birlikte bakalım.

Son dönemde müzik piyasasını kasıp kavuran Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken kız gruplarından biri haline geldi.

Son dönemde müzik piyasasını kasıp kavuran Manifest, kısa sürede Türkiye’nin en dikkat çeken kız gruplarından biri haline geldi.

Big5 yarışmasıyla adını duyuran grup, Mine Solak, Lydia, Esin, Zeynep, Sude, Sueda ve Hilal’den oluşuyor. Her biri hem enerjisi hem de sahne performansıyla dikkat çekiyor ancak takip edenler bilir; Grubun sadece şarkı değil, dans geçmişleriyle de oldukça sağlam bir kariyeri var.

Grubun üyeleri, müzikten önce dans dünyasında aktif olarak yer almış isimler. Hatta geçtiğimiz haftalarda grubun bir diğer üyesi Zeynep Sude Oktay’ın Survivor yarışmasındaki dans performansı yeniden gündem olmuştu. O dönem yarışmacılarla birlikte dans eden Oktay’ın o görüntüleri sosyal medyada “nasıl fark etmedik” yorumlarıyla yeniden viral olmuştu.

Kaçıranlar için o görüntülere bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez aynı şaşkınlık Mine Solak için yaşandı.

Bu kez aynı şaşkınlık Mine Solak için yaşandı.

Manifest’in sevilen üyesi Solak’ın da yıllar önce Survivor'da yarışmacılarla dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoyu izleyenler 'Turabi Aleyna'ya geleceğin pop starı demiş ama gerçek pop star Mina oldu (duygulandım)' , 'Bu kızların manifest günü şoka sokuyor her defasında' yorumları yaptı.

işte o anlar:

