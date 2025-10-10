Nasıl Fark Etmedik? Manifest Üyesi Mine Solak’ın Yıllar Önceki Survivor Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Big5 yarışmasıyla adını duyuran grup, Mine Solak, Lydia, Esin, Zeynep, Sude, Sueda ve Hilal’den oluşuyor. Her biri hem enerjisi hem de sahne performansıyla dikkat çekiyor ancak takip edenler bilir; Grubun sadece şarkı değil, dans geçmişleriyle de oldukça sağlam bir kariyeri var.

Grubun üyeleri, müzikten önce dans dünyasında aktif olarak yer almış isimler. Hatta geçtiğimiz haftalarda grubun bir diğer üyesi Zeynep Sude Oktay’ın Survivor yarışmasındaki dans performansı yeniden gündem olmuştu. O dönem yarışmacılarla birlikte dans eden Oktay’ın o görüntüleri sosyal medyada “nasıl fark etmedik” yorumlarıyla yeniden viral olmuştu.