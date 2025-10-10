Reyting Savaşında Dengeler Değişti: Her Perşembe Seyircisini Artıran O Dizi, Tahtın Yeni Sahibi Oldu!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Yeni sezonun en iddialı yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, seyircisini artırarak reytinglerde zirveye oturdu. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Birand Tunca’nın yer aldığı dizi, Perşembe akşamı ekranlarda fırtına gibi esti. Urfa’da çekilen yapım bu hafta izleyiciden tam not aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezon dizileri arasında adeta kıyasıya bir reyting savaşı yaşanıyor.
Most Production imzalı dizi, her yeni bölümüyle biraz daha büyüyor.
