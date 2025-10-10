Reyting Savaşında Dengeler Değişti: Her Perşembe Seyircisini Artıran O Dizi, Tahtın Yeni Sahibi Oldu!

Urfa’da çekilen Halef, izleyiciyi hem duygusal hem, dramatik hem de entrika dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta (9 Ekim 2025) ekrana gelen dördüncü bölüm reytinglerde zirveye yerleşti.

Sevilen dizi, tüm seyircilerde 8.07, AB grubunda 5.30, ABC1’de ise 6.69 reyting elde etti.