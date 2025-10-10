onedio
Reyting Savaşında Dengeler Değişti: Her Perşembe Seyircisini Artıran O Dizi, Tahtın Yeni Sahibi Oldu!

Reyting Savaşında Dengeler Değişti: Her Perşembe Seyircisini Artıran O Dizi, Tahtın Yeni Sahibi Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.10.2025 - 12:24

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, seyircisini artırarak reytinglerde zirveye oturdu. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Birand Tunca’nın yer aldığı dizi, Perşembe akşamı ekranlarda fırtına gibi esti. Urfa’da çekilen yapım bu hafta izleyiciden tam not aldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Yeni sezon dizileri arasında adeta kıyasıya bir reyting savaşı yaşanıyor.

Yeni sezon dizileri arasında adeta kıyasıya bir reyting savaşı yaşanıyor.

Perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımı Halef: Köklerin Çağrısı, bu yarışta elini iyice güçlendirdi. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Birand Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizi, hem hikayesi hem de oyunculuk performanslarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Most Production imzalı dizi, her yeni bölümüyle biraz daha büyüyor.

Most Production imzalı dizi, her yeni bölümüyle biraz daha büyüyor.

Urfa’da çekilen Halef, izleyiciyi hem duygusal hem, dramatik hem de entrika dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta (9 Ekim 2025) ekrana gelen dördüncü bölüm reytinglerde zirveye yerleşti. 

Sevilen dizi, tüm seyircilerde 8.07, AB grubunda 5.30, ABC1’de ise 6.69 reyting elde etti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
