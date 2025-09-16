Onu İlk Survivor'da Görmüşüz! Manifest'in Zoktay'ı Zeynep Sude Oktay'ın Survivor Görüntülerine Şaşıracaksınız

Katıldığı Big5 yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Sude Oktay, yarışmayı kazanıp Manifest grubunun üyesi olunca büyük bir üne kavuştu. Grubun en sevilen üyelerinden biri olan ve Zoktay olarak anılan Zeynep Sude Oktay'ın daha önce Survivor'da dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. O anları tekrar görenler, 'Nasıl fark etmedik?' diye düşündü.