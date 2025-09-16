onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Onu İlk Survivor'da Görmüşüz! Manifest'in Zoktay'ı Zeynep Sude Oktay'ın Survivor Görüntülerine Şaşıracaksınız

Onu İlk Survivor'da Görmüşüz! Manifest'in Zoktay'ı Zeynep Sude Oktay'ın Survivor Görüntülerine Şaşıracaksınız

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 14:37

Katıldığı Big5 yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Sude Oktay, yarışmayı kazanıp Manifest grubunun üyesi olunca büyük bir üne kavuştu. Grubun en sevilen üyelerinden biri olan ve Zoktay olarak anılan Zeynep Sude Oktay'ın daha önce Survivor'da dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. O anları tekrar görenler, 'Nasıl fark etmedik?' diye düşündü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde müzik piyasasını sallayan Manifest üyeleri, ilk olarak Big5 yarışmasıyla adlarını duyurmuştu.

Son dönemde müzik piyasasını sallayan Manifest üyeleri, ilk olarak Big5 yarışmasıyla adlarını duyurmuştu.

Zeynep Sude (Zoktay), Lidya, Esin, Mina, Sueda ve Hilal'den oluşan grup, son olarak 18 yaş üstü konser konseptindeki dansları sebebiyle haklarında açılan soruşturma ile gündeme gelmişti. Büyük destek gören ve kısa sürede büyük ün kazanan grup, gerek sahne şovları gerekse şarkılarıyla ve hatta özel hayatlarıyla gündemimizden düşmüyor.

Biz onları Big5 ve Manifest ile tanısak da onlar aslında dansçı olarak sektörde yer alıyorlardı.

Biz onları Big5 ve Manifest ile tanısak da onlar aslında dansçı olarak sektörde yer alıyorlardı.

Zaman zaman Manifest grubu üyelerinin eski dans videolarına rastlıyoruz ama kimi zaman karşılaştığımız videolar büyük şaşkınlık yaratıyor. Yeteneklerine hayran kaldığımız bu kız grubunun üyelerinden Zoktay'ın Survivor'daki dans gösterisi yeniden gündem olunca tam da bu şaşkınlığı yaşadık. Defalarca izlediğimiz sahnedekinin Zoktay olduğunu fark etmemiştik!

Survivor 2024'e ait videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın