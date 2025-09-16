onedio
Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan 300.000 TL'lik Romeo ve Juliet Sorusu Tartışma Yarattı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 13:22

ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamları yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümüne 300.000 TL'lik soru damga vurdu. Romeo ve Juliet aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun sorulduğu soru sosyal medyada tartışma yarattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300.000 TL değerindeki soru gündem oldu.

'Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?' sorusu 300.000 TL değerindeydi. Sosyal medyada gündem olan soru 'kolay' bulununca tartışmalar da beraberinde geldi.

Sorunun yayınlandığı anı buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
