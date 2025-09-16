RTÜK Soruşturması Sonrası Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo mu Değişecek? 'Fatih Komada' Teorisi Kafa Karıştırdı
Sezona olaylı başlayan Kızılcık Şerbeti hakkında RTÜK soruşturma başlatmıştı. Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı sosyal medyada tepki çekerken dizinin akıbeti de merak konusu oldu. Tüm bu gelişmelerin üzerine bir de Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölüm fragmanı yayından kaldırılınca izleyicilerin aklında 'Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?, 'Kızılcık Şerbeti ne olacak?' gibi sorular uyandı.
Hem RTÜK soruşturması hem de 105. bölüm fragmanının yayından kaldırılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nde senaryonun değiştirileceği iddia edildi. İddiaların ardından da Fatih'in komada olduğu teorisi ortaya atıldı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı sosyal medyada tepki çekti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölümüne ait fragman tüm platformlardan kaldırıldı.
Soruşturma, fragmanın yayından kaldırılması ve senaryo değişikliği derken Fatih'in komada olduğu teorisi sosyal medyada yayıldı!
Bu teori yalnızca bir izleyici değil, birçok kişi tarafından ortaya atıldı.
Sizce senaryo nasıl ilerleyecek?
