onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK Soruşturması Sonrası Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo mu Değişecek? 'Fatih Komada' Teorisi Kafa Karıştırdı

RTÜK Soruşturması Sonrası Kızılcık Şerbeti'nde Senaryo mu Değişecek? 'Fatih Komada' Teorisi Kafa Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 09:48

Sezona olaylı başlayan Kızılcık Şerbeti hakkında RTÜK soruşturma başlatmıştı. Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı sosyal medyada tepki çekerken dizinin akıbeti de merak konusu oldu. Tüm bu gelişmelerin üzerine bir de Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölüm fragmanı yayından kaldırılınca izleyicilerin aklında 'Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?, 'Kızılcık Şerbeti ne olacak?' gibi sorular uyandı.

Hem RTÜK soruşturması hem de 105. bölüm fragmanının yayından kaldırılmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nde senaryonun değiştirileceği iddia edildi. İddiaların ardından da Fatih'in komada olduğu teorisi ortaya atıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı sosyal medyada tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümünde karşımıza çıkan Doğa ve Firaz aşkı sosyal medyada tepki çekti.

Nursema ile muhteşem bir çift olan Firaz'ın değişimi mi, Doğa'nın uğruna neleri göze alıp ortalığı ateşe verdiği Fatih'e ve kızına bunu nasıl yaptığı mı daha çok tepki çekti tartışılır ancak ikilinin yasak aşkı sosyal medya gündemini epey meşgul etti. RTÜK, dizi hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölümüne ait fragman tüm platformlardan kaldırıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin 105. bölümüne ait fragman tüm platformlardan kaldırıldı.

Gelen tepkiler ve açılan soruşturmanın ardından dizinin senaryosunda değişikliğe gidileceği iddia edildi. Yapım tarafından yapılan açıklamada aile ve toplum değerlerine vurgu yapılması da bu değişiklik iddialarını güçlendirdi.

Detaylar:

Detaylar:

Soruşturma, fragmanın yayından kaldırılması ve senaryo değişikliği derken Fatih'in komada olduğu teorisi sosyal medyada yayıldı!

Soruşturma, fragmanın yayından kaldırılması ve senaryo değişikliği derken Fatih'in komada olduğu teorisi sosyal medyada yayıldı!

Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Mustafa, Işıl'la ilgili gerçekleri öğrenince adeta deliye dönmüş ve bir anda etrafa ateş saçmıştı. Sosyal medyada gündem olan teoriye göre, Doğa ve Firaz aşkının tepki çekmesinin ardından Fatih'in o gece vurulup komaya girdi ve tüm bunlar da bir hayal ürünü! Olabilir mi, olabilir açıkçası.

Bu teori yalnızca bir izleyici değil, birçok kişi tarafından ortaya atıldı.

Bu teori yalnızca bir izleyici değil, birçok kişi tarafından ortaya atıldı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizce senaryo nasıl ilerleyecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın