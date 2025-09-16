Survivor Ayşe Yüksel Evlilik Teklifi Aldı: Maldivler'de Aldığı Romantik Teklif Gündem Oldu!
Survivor'la tanıdığımız Ayşe Yüksel, bir süredir Sercan Saray'la büyük bir aşk yaşıyor. Mutluluğunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Ayşe Yüksel, bu kez takipçilerini sevindirecek bir haber verdi. Survivor Ayşe, Maldivler tatilinde evlilik teklifi aldı! O fotoğraflar binlerce beğeni aldı.
Survivor ile hayatımıza giren Ayşe Yüksel, geçtiğimiz sezon da yarışan isimler arasındaydı.
Survivor Ayşe Yüksel, Maldivler'de evlilik teklifi aldı!
Evlilik teklifi aldığı mekanı merak edenler için şöyle bırakalım:
Mutluluklar Ayşe!
