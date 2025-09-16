onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Ayşe Yüksel Evlilik Teklifi Aldı: Maldivler'de Aldığı Romantik Teklif Gündem Oldu!

Survivor Ayşe Yüksel Evlilik Teklifi Aldı: Maldivler'de Aldığı Romantik Teklif Gündem Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 09:06

Survivor'la tanıdığımız Ayşe Yüksel, bir süredir Sercan Saray'la büyük bir aşk yaşıyor. Mutluluğunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Ayşe Yüksel, bu kez takipçilerini sevindirecek bir haber verdi. Survivor Ayşe, Maldivler tatilinde evlilik teklifi aldı! O fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor ile hayatımıza giren Ayşe Yüksel, geçtiğimiz sezon da yarışan isimler arasındaydı.

Survivor ile hayatımıza giren Ayşe Yüksel, geçtiğimiz sezon da yarışan isimler arasındaydı.

Survivor'da Batuhan Karacakaya ile kurduğu arkadaşlıkla da adından söz ettiren Ayşe, yarışmada başarılı bir performans çizmiş ve beğeni toplamıştı. Katıldığı iki sezonda da ilk 4'e girmeyi başaran Ayşe Yüksel hayranlarını sevindiren bir gelişmeyle gündem oldu.

Survivor Ayşe Yüksel, Maldivler'de evlilik teklifi aldı!

Survivor Ayşe Yüksel, Maldivler'de evlilik teklifi aldı!

Sevgilisi Sercan Saray'la Maldivler tatilinde olan Ayşe Yüksel, romantik bir evlilik teklifi aldı. O anları Instagram hesabından paylaşan Ayşe Yüksel'e yorum yağdı.

Evlilik teklifi aldığı mekanı merak edenler için şöyle bırakalım:

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Mutluluklar Ayşe!

Mutluluklar Ayşe!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın