Yeni Rekor Geldi mi? Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın 15 Eylül Pazartesi Reyting Birincisi Kim Oldu?
Geçtiğimiz yılın reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ekranlara döndü. Aynı akşam, TRT 1 ekranlarında İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisi yayınlanmaya başladı. 15 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları merak edildi. Uzak Şehir'in geçtiğimiz yılki başarısını yakalayıp yakalayamayacağı tartışılırken, Cennetin Çocukları'nın ilk bölüm sonucu da araştırıldı.
15 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ne oldu, reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte, detaylar...
Uzak Şehir'in ekrana dönmesiyle geçen yılki başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu oldu.
Uzak Şehir, 3 kategoride birden zirveyi kaptı. İkinci ise Uzak Şehir'in özeti oldu!
