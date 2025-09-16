onedio
Yeni Rekor Geldi mi? Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın 15 Eylül Pazartesi Reyting Birincisi Kim Oldu?

Yeni Rekor Geldi mi? Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları'nın 15 Eylül Pazartesi Reyting Birincisi Kim Oldu?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 11:10

Geçtiğimiz yılın reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ekranlara döndü. Aynı akşam, TRT 1 ekranlarında İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisi yayınlanmaya başladı. 15 Eylül Pazartesi akşamı reyting sonuçları merak edildi. Uzak Şehir'in geçtiğimiz yılki başarısını yakalayıp yakalayamayacağı tartışılırken, Cennetin Çocukları'nın ilk bölüm sonucu da araştırıldı.

15 Eylül Pazartesi reyting sonuçları ne oldu, reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte, detaylar...

Uzak Şehir'in ekrana dönmesiyle geçen yılki başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu oldu.

Uzak Şehir'in ekrana dönmesiyle geçen yılki başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarında rakip olarak başlayan Cennetin Çocukları da ilk bölümüyle dün akşam (15 Eylül Pazar) karşımıza çıktı. İlk bölümlerin ardından reyting sonuçları merak edilmeye başladı.

Uzak Şehir, 3 kategoride birden zirveyi kaptı. İkinci ise Uzak Şehir'in özeti oldu!

Uzak Şehir, 3 kategoride birden zirveyi kaptı. İkinci ise Uzak Şehir'in özeti oldu!

Uzak Şehir tüm kişilerde (TOTAL) 13.91, AB'de 10.45, ABC1'de ise 13.93 oranında reyting alarak zirvede yer aldı.

Cennetin Çocukları ise tüm kişilerde (TOTAL) 2.97 oranla 6., AB'de 2.32 oranla 5., ABC1'de 3.18 oranla 5. oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
