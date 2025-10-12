Hükümetin Kapanmasının Ardından ABD'de Kısıtlamalar Sosyal Medyaya da Yansıdı
Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bütçede uzlaşamayınca federal hükümet 1 Ekim itibarıyla resmen kapandı. Harcama yetkisi bulunmayan hükümet, sadece ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi temel alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 750 bin memur ücretsiz izne çıkarıldı, birçok kamu kurumu ve hizmeti geçici olarak durdu.
Bu durgunluk her noktaya sirayet ederken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de etkilendi.
Sosyal medyayı da durdurdular.
