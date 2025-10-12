onedio
Hükümetin Kapanmasının Ardından ABD'de Kısıtlamalar Sosyal Medyaya da Yansıdı

Hükümetin Kapanmasının Ardından ABD'de Kısıtlamalar Sosyal Medyaya da Yansıdı

Hakan Karakoca
12.10.2025 - 23:08

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bütçede uzlaşamayınca federal hükümet 1 Ekim itibarıyla resmen kapandı. Harcama yetkisi bulunmayan hükümet, sadece ordu, istihbarat ve kamu hastaneleri gibi temel alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor. Yaklaşık 750 bin memur ücretsiz izne çıkarıldı, birçok kamu kurumu ve hizmeti geçici olarak durdu.

Bu durgunluk her noktaya sirayet ederken ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de etkilendi.

ABD'de hükümet kapandı. Peki bu ne anlama geliyor?

ABD’de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler bütçe konusunda uzlaşamayınca federal hükümet 1 Ekim itibarıyla resmen kapandı. Yeni bütçe Kongre’den geçmediği için devletin harcama yetkisi askıya alındı; yalnızca ordu, istihbarat ve acil kamu hizmetleri faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapanmanın nedeni, Demokratların “Obamacare” ve Medicaid için ek kaynak talebiyle Cumhuriyetçilerin buna karşı çıkması. Yaklaşık 750 bin memurun ücretsiz izne ayrıldığı süreçte, Trump yönetiminin bazı kamu kurumlarında kalıcı personel azaltımı planladığı belirtiliyor.

Sosyal medyayı da durdurdular.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ABD’deki bütçe duraklaması nedeniyle sosyal medya faaliyetlerini kısıtladığını duyurdu. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, güvenlik ve acil durumlarla ilgili paylaşımlar dışında hesapta güncelleme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’deki ve yurt dışındaki büyükelçilik ile konsolosluklarda pasaport ve vize işlemlerinin, bütçe sorunu devam etse de koşullar elverdiği sürece sürdürüleceği ifade edildi.

michael.elende

Şu bizim hükümeti de bir kapatsalar. En azından biraz nefes almış olurduk