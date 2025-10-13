onedio
ABD Başkanı Trump'a İsrail Meclisi'nde Protesto Şoku!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 14:49 Son Güncelleme: 13.10.2025 - 14:51

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından resmi bir ziyaret için İsrail’e geldi. Yaptığı konuşmada Gazze’deki çatışmaların sona erdiğini vurgulayan Trump, Hamas’ın anlaşmaya riayet edeceğini belirtti. Ancak Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaptığı sırada Filistin kökenli milletvekili Ayman Odeh’in protestosuyla karşılaştı.

Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, varılan anlaşma nedeniyle bugünün önemli bir gün olduğunu söyledi ve “Bu harika bir gün, yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

İsrail’e hareketinde uçakta yaptığı açıklamayı yineleyen Trump, Gazze’de savaşın sona erdiğini ve Hamas’ın anlaşmaya uyacağını vurguladı. Trump’ın “Savaş bitti” açıklamasını Netanyahu’nun yanında yapması dikkat çekti.

İsrail Meclisi'nde konuşan Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti ancak konuşma sırasında Filistin asıllı milletvekili Ayman Odeh tarafından protesto edildi.

Trump, protestoyu “Etkileyiciydi” diye yorumladı.

Odeh, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, sadece uluslararası toplumun uzlaştığı “Filistin Devleti’ni tanıyın” talebini dile getirdiği için genel kuruldan çıkarıldığını belirtti ve “Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
