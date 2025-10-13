ABD Başkanı Trump'a İsrail Meclisi'nde Protesto Şoku!
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından resmi bir ziyaret için İsrail’e geldi. Yaptığı konuşmada Gazze’deki çatışmaların sona erdiğini vurgulayan Trump, Hamas’ın anlaşmaya riayet edeceğini belirtti. Ancak Trump, İsrail Meclisi’nde konuşma yaptığı sırada Filistin kökenli milletvekili Ayman Odeh’in protestosuyla karşılaştı.
Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, varılan anlaşma nedeniyle bugünün önemli bir gün olduğunu söyledi ve “Bu harika bir gün, yeni bir başlangıç” ifadelerini kullandı.
Trump, protestoyu “Etkileyiciydi” diye yorumladı.
