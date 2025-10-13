ABD Başkanı Trump'a İsrail Meclisi'nde Protesto Şoku!

Odeh, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, sadece uluslararası toplumun uzlaştığı “Filistin Devleti’ni tanıyın” talebini dile getirdiği için genel kuruldan çıkarıldığını belirtti ve “Burada iki halk var ve buradan kimse ayrılmıyor” ifadelerini kullandı.