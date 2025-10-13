onedio
Gazze'de Ateşkes: Rehineler Takas Edildi, Mısır'da Tarihi Zirve Toplanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 14:00

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir uyguladığı soykırımın ardından imzalanan ateşkeste kritik gün geldi. Gazze'deki rehineler ve İsrail hapishanelerindeki esirler serbest bırakıldı. İsrail, 1700'den fazla esiri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Rehine takasının ardından gözler şimdi de Mısır'da düzenlenecek olan tarihi zirveye çevrildi. Tarihi zirveye dünya liderlerinin katılması bekleniyor.

Dünyanın gözü Gazze'deki ateşkeste!

İsrail'in iki yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırım, ateşkesle sona eriyor. Ateşkes haberi Gazze'de büyük bir sevinçle karşılanırken taraflar arasında rehine takası da gerçekleşti. İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında yer alan Ofer Hapishanesi'nden Filistinli esirleri salıverdiği belirtildi. Anlaşma kapsamında 83 Filistinli serbest bırakıldı. Ardından sayı, 88 olarak güncellendi. 

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

Toplamda İsrail hapishanelerindeki 1996 Filistinli serbest bırakıldı. Filistinli tutukluların ise Gazze'ye döndüğü öğrenildi.

Mısır'da Gazze Zirvesi düzenlenecek.

Dünya liderleri Mısır'daki Gazze zirvesi için yola çıktı. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bugün, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi' toplanıyor. 

İsrail'in devlet haber ajansı Kan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı. Binyamin Netanyahu'nun da Mısır'daki Gazze zirvesine katılmayı değerlendirdiği aktarılırken İsrail, Netanyahu'nun zirveye katılmayacağını açıkladı.

Mısır'daki zirveye katılacak olan ABD Başkanı Trump, önce İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi.

