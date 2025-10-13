Gazze'de Ateşkes: Rehineler Takas Edildi, Mısır'da Tarihi Zirve Toplanıyor
İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir uyguladığı soykırımın ardından imzalanan ateşkeste kritik gün geldi. Gazze'deki rehineler ve İsrail hapishanelerindeki esirler serbest bırakıldı. İsrail, 1700'den fazla esiri serbest bırakacağını açıklamıştı.
Rehine takasının ardından gözler şimdi de Mısır'da düzenlenecek olan tarihi zirveye çevrildi. Tarihi zirveye dünya liderlerinin katılması bekleniyor.
Dünyanın gözü Gazze'deki ateşkeste!
Mısır'da Gazze Zirvesi düzenlenecek.
