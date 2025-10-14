onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mimari Hata mı Yoksa İlginç Bir Özel Talep mi? Evin Kapısı Direkt Tuvalete Açılıyor!

Mimari Hata mı Yoksa İlginç Bir Özel Talep mi? Evin Kapısı Direkt Tuvalete Açılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 11:10

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde apartmanın içinden açılan bir evin kapısı direkt olarak tuvalete açılıyor. Bir mimari hata mı yoksa 'özel istek' mi olduğu bilinmeyen videoya sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte tasarımı ile hepimizi şaşırtan o evin görüntüsü.

Giriş kapısı tuvalete açılan ev gündem oldu.

Giriş kapısı tuvalete açılan ev gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü adeta yorum yağmuruna tutuldu. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda evin hemen girişine yapılan tuvalet X'te gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın