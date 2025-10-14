Mimari Hata mı Yoksa İlginç Bir Özel Talep mi? Evin Kapısı Direkt Tuvalete Açılıyor!

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde apartmanın içinden açılan bir evin kapısı direkt olarak tuvalete açılıyor. Bir mimari hata mı yoksa 'özel istek' mi olduğu bilinmeyen videoya sosyal medyada onlarca yorum yapıldı.
İşte tasarımı ile hepimizi şaşırtan o evin görüntüsü.
Giriş kapısı tuvalete açılan ev gündem oldu.
