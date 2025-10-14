onedio
Bir İçerik Üreticisi Yapay Zekayla Oluşturduğu Influencerla Ayda 30 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2025 - 17:03

Yapay zeka teknolojisi bir süredir yaptıklarıyla milyonlarca teknolojiseveri şaşırtıyordu. Ancak bu yerini yapay zekayla yapılanlara şaşırmamıza bıraktı. Hintli bir içerik üreticisi yapay zekayla oluşturduğu kadın modelin hesabının çok popüler olduğunu hatta 300 bin takipçiye ulaşarak bu hesap sayesinde ayda 30 bin dolar kazandığını iddia etti. Mohibur isimli kullanıcı insanların gerçeğiyle ayırt edemediği bu modelin takipçi kazanmakla kalmayıp viral içerikler üretebildiğini de iddia etti.

Paylaşım şöyle;

Yapay zeka Instagram kızım ayda 30 bin dolar kazanıyor. 300 bin izleyiciye ulaştı, videolarının çoğu viral oldu. Kimse onun yapay zeka olduğunu fark etmiyor. Eğer siz de bir yapay zeka etkileyicisi yaratmayı denemek istiyorsanız, beğenin, retweet edin ve 'IG'ye yorum yapın. Beni takip edin, size talimatlar içeren bir rehber göndereyim.

Tabii bu yapay zeka influencerlar yeni değil.

Örneğin 2016'da o dönemin CGI teknolojisiyle oluşturulan Lil Miquela pek çok ünlü markanın yüzü oldu. Belli bir karakter oluşturuldu ve Instagram'da 2.6 milyon takipçiye ulaştı. Ancak bunun gerçek bir insan olmadığı belirtildi.

Bu paylaşım işin etik yönünü de masaya yatırdı. Bazı kullanıcılar sondaki eğitim reklamından ötürü bunun bir eğitim satışı metotu olduğunu iddia etti. İddiada bulunan kullanıcı sayfasından etkileşimlerine dair herhangi bir veri paylaşmadı.

İspanya'da üretilen yapay influencer Aitana Lopez ise 300 bin kullanıcıya ulaştı ve ayda 10 bin euro geliri olduğu bildirildi. Ancak insanlar bunun bir yapay zeka modeli olduğunu bilerek takip etti ve etkileşim verdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
