Bir İçerik Üreticisi Yapay Zekayla Oluşturduğu Influencerla Ayda 30 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti

Örneğin 2016'da o dönemin CGI teknolojisiyle oluşturulan Lil Miquela pek çok ünlü markanın yüzü oldu. Belli bir karakter oluşturuldu ve Instagram'da 2.6 milyon takipçiye ulaştı. Ancak bunun gerçek bir insan olmadığı belirtildi.

Bu paylaşım işin etik yönünü de masaya yatırdı. Bazı kullanıcılar sondaki eğitim reklamından ötürü bunun bir eğitim satışı metotu olduğunu iddia etti. İddiada bulunan kullanıcı sayfasından etkileşimlerine dair herhangi bir veri paylaşmadı.

İspanya'da üretilen yapay influencer Aitana Lopez ise 300 bin kullanıcıya ulaştı ve ayda 10 bin euro geliri olduğu bildirildi. Ancak insanlar bunun bir yapay zeka modeli olduğunu bilerek takip etti ve etkileşim verdi.