Bir İçerik Üreticisi Yapay Zekayla Oluşturduğu Influencerla Ayda 30 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti
Yapay zeka teknolojisi bir süredir yaptıklarıyla milyonlarca teknolojiseveri şaşırtıyordu. Ancak bu yerini yapay zekayla yapılanlara şaşırmamıza bıraktı. Hintli bir içerik üreticisi yapay zekayla oluşturduğu kadın modelin hesabının çok popüler olduğunu hatta 300 bin takipçiye ulaşarak bu hesap sayesinde ayda 30 bin dolar kazandığını iddia etti. Mohibur isimli kullanıcı insanların gerçeğiyle ayırt edemediği bu modelin takipçi kazanmakla kalmayıp viral içerikler üretebildiğini de iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu yapay zeka influencerlar yeni değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
artık herkes buradan para kazanacak demek ki 😅
Keşke bir arsamız olsaydı da, işe yarasaydı bari....