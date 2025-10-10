Bolu'nun Vergi Rekortmeni YouTube Fenomeni Atik Ailesi Oldu
Bolu vergi dairesinin yayımladığı listeye göre kanalın sahibi Burcu Atik 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödeyerek Bolu’da ilk sıraya yerleşti
Uzun süredir YouTube'a kamp ve doğa içerikleri atan Atik ailesi 4 milyonu aşkın aboneye sahip.
