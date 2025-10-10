onedio
Bolu'nun Vergi Rekortmeni YouTube Fenomeni Atik Ailesi Oldu

Bolu'nun Vergi Rekortmeni YouTube Fenomeni Atik Ailesi Oldu

10.10.2025 - 10:14

Bolu’da 2024 yılının en çok vergi ödeyen isimleri açıklandı. Birinci Burcu Atik oldu. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Atik ailesi doğa ve kamp videolarıyla önemli bir kitleye sahip. İlk 20 ismin açıklandığı listede bazı vergi mükellefleri isimlerini paylaşmamayı tercih etti.

Bolu vergi dairesinin yayımladığı listeye göre kanalın sahibi Burcu Atik 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödeyerek Bolu’da ilk sıraya yerleşti

Listede kentin aynı zamanda aşçılarıyla ünlü olması ve bir gastronomi şehri olması nedeniyle restoran işletmecilerinin de öne çıktığı dikkat çekti.

Uzun süredir YouTube'a kamp ve doğa içerikleri atan Atik ailesi 4 milyonu aşkın aboneye sahip.

Özellikle doğa merakı olanlara samimi bir tarzla uzun süredir içerikler üreten ailenin kamp videoları, pratik bilgiler verdikleri kısa videolar ve aile ortamları sadece ülkemizde değil yurt dışında da Atiklerin popüler olmasına sebep oldu. 

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşan aile 2018'den beri içerik yayınlıyordu. Ancak onların dikkat çekmesini sağlayan olay pandemiden sonra dünya çapında başlayan doğa ve kamp merakı oldu. Hatta çiftin Instagram'da dünyanın her ülkesinden 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

