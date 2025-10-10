Bolu'nun Vergi Rekortmeni YouTube Fenomeni Atik Ailesi Oldu

Özellikle doğa merakı olanlara samimi bir tarzla uzun süredir içerikler üreten ailenin kamp videoları, pratik bilgiler verdikleri kısa videolar ve aile ortamları sadece ülkemizde değil yurt dışında da Atiklerin popüler olmasına sebep oldu.

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşan aile 2018'den beri içerik yayınlıyordu. Ancak onların dikkat çekmesini sağlayan olay pandemiden sonra dünya çapında başlayan doğa ve kamp merakı oldu. Hatta çiftin Instagram'da dünyanın her ülkesinden 2.5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.