Kafe ve Restoranlarda ‘Taksimetre’ Dönemi: Sipariş Vermeyen Müşterilerden Yarım Saatte Bir Ücret Alınacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 08:00 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 08:01

Restoran ve kafelerde menülere yapılan zamların ardından bazı işletmeler, sipariş vermeyen müşterilerden yarım saatte bir 50 TL “masa ücreti” almaya başladı. ODA TV’den Zeynep Çakır’a açıklamalarda bulunan TÜKODER Başkanı Aziz Koçal bu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek söz konusu ücretin ödenmemesi gerektiğini belirtti.

Kafe ve restoranlarda uygulanan servis ücretinin dışında yeni bir uygulama daha başladı.

Özellikle İstanbul’da bazı işletmeler, masalarına adeta “taksimetre” taktı. Buna göre, ilk siparişten sonra sipariş vermeyen müşterilerin hesaplarına her yarım saatte bir 50 TL eklenecek. Yani vatandaş, sipariş vermediği için her yarım saatte bir 50 TL ödeyecek. İşletmeler tarafından “masa kullanım ücreti” olarak belirtilen bu uygulamada sadece oturmak bile artık ücretli hale geldi.

Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, söz konusu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Son dönemde bazı kafelerde ‘taksimetre’ veya ‘masa işgali’ adı altında ücret talep edilmesi, tüketici hukukuna açıkça aykırı bir uygulamadır. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre, tüketiciye herhangi bir hizmet sunulmadan bedel talep edilemez. Bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama kapsamındadır ve tüketicinin ekonomik davranış biçimini bozmaya yöneliktir. Bir işletme, oturmakla birlikte herhangi bir sipariş verilmediği halde ‘masa ücreti’ istiyorsa, ortada sunulmuş bir hizmet yoktur. Dolayısıyla bu bedel hukuken geçerli değildir. Ayrıca, bu tür ücretlendirmelerin tüketiciye önceden açık, anlaşılır ve görünür şekilde bildirilmemesi de mevzuata aykırıdır. Menüde veya girişte küçük puntolarla yazılmış ifadeler bilgilendirme sayılmaz; tüketicinin onayı olmadan böyle bir bedel tahsil edilemez. TÜKODER olarak, işletmelerin ticari kaygılarla tüketicinin özgür alanını daraltan, hizmete erişim hakkını kısıtlayan bu uygulamalardan vazgeçmeleri gerektiğini vurguluyoruz. Sosyal yaşamın parçası olan kafeler, tüketicinin nefes aldığı kamusal alanlardır; oturulan her masa ticari meta değil, toplumsal paylaşım alanıdır. Ticaret Bakanlığı ve yerel idarelerin bu tür “masa ücreti” uygulamalarını denetlemesini, vatandaşlarımızın da böyle bir durumla karşılaştıklarında bedeli ödememelerini ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Tüketiciye hizmet sunulmadan ücret talep edilmesi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz”

