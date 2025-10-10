Kafe ve Restoranlarda ‘Taksimetre’ Dönemi: Sipariş Vermeyen Müşterilerden Yarım Saatte Bir Ücret Alınacak!
Restoran ve kafelerde menülere yapılan zamların ardından bazı işletmeler, sipariş vermeyen müşterilerden yarım saatte bir 50 TL “masa ücreti” almaya başladı. ODA TV’den Zeynep Çakır’a açıklamalarda bulunan TÜKODER Başkanı Aziz Koçal bu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek söz konusu ücretin ödenmemesi gerektiğini belirtti.
Kafe ve restoranlarda uygulanan servis ücretinin dışında yeni bir uygulama daha başladı.
Odatv’ye konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, söz konusu uygulamanın tüketici hukukuna aykırı olduğunu belirterek şunları kaydetti:
