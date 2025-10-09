onedio
Dikkat! Mideniz Bulanabilir: İstanbul Havaalanı’na Gelen Kongolu Çiftin Bavulundan Çıkanlara Şoke Olacaksınız!

Dikkat! Mideniz Bulanabilir: İstanbul Havaalanı’na Gelen Kongolu Çiftin Bavulundan Çıkanlara Şoke Olacaksınız!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 23:23

DMAX’te yayınlanan bir programdaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kongo’dan 8 bavulla gelen bir çiftin bavullarının içinden böceklenmiş çiğ et, kurutulmuş balıklar, kurutulmuş böcekler, cinsel gücü artırıcı ilaçlar ve paketinden çıkarılmamış lüks çantalar çıktı. Gümrük memurları tüm bu ürünlerin ülkeye girişine izin vermedi ve hepsine el koydu.

İstanbul Havaalanı’na gelen çiftin bavullarından çıkanlar herkesin midesini bulandırdı.

İstanbul Havaalanı’na gelen çiftin bavullarından çıkanlar herkesin midesini bulandırdı.

DMAX’teki bir programda yer alan görüntülerde Kongolu çiftin bavullarında yer alan eşyalardan şüphelenen gümrük memurları bavulları incelemeye aldı ve çiftin 8 bavulunun 5 tanesine el koyuldu. Bavullardan; böcekleniş çiğ etler, kurutulmuş böcekler, reçetesiz cinsel gücü arttırıcı ilaçlar gibi ülkeye sokulması yasak olan ürünlere el koyuldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
umut

ne pislik insanlar var yahu onedio acilen buraya kusma emojisi koy 🤮

beybi shark

bu kaçakçılık girişimi dayı... niye tutuklamıyorsunuz? bunun bi cezası var dimi? yurt içinde yapanın içinden geçtiğiniz günler oldu... bunlar niye serbest ka... Devamını Gör

bibidibabidibup

E insanlar bunlari yiyo kongoda? Avrupa kokoreci begenmeyince laf edilmesin o zaman.