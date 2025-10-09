Dikkat! Mideniz Bulanabilir: İstanbul Havaalanı’na Gelen Kongolu Çiftin Bavulundan Çıkanlara Şoke Olacaksınız!

DMAX’te yayınlanan bir programdaki görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kongo’dan 8 bavulla gelen bir çiftin bavullarının içinden böceklenmiş çiğ et, kurutulmuş balıklar, kurutulmuş böcekler, cinsel gücü artırıcı ilaçlar ve paketinden çıkarılmamış lüks çantalar çıktı. Gümrük memurları tüm bu ürünlerin ülkeye girişine izin vermedi ve hepsine el koydu.
İstanbul Havaalanı’na gelen çiftin bavullarından çıkanlar herkesin midesini bulandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
ne pislik insanlar var yahu onedio acilen buraya kusma emojisi koy 🤮
bu kaçakçılık girişimi dayı... niye tutuklamıyorsunuz? bunun bi cezası var dimi? yurt içinde yapanın içinden geçtiğiniz günler oldu... bunlar niye serbest ka... Devamını Gör
E insanlar bunlari yiyo kongoda? Avrupa kokoreci begenmeyince laf edilmesin o zaman.