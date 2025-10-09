onedio
Türkiye’nin Ünlü Tencere Markası Atasoy Kitcenware İflas Etti

Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası Atasoy Kitcenware İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
09.10.2025 - 22:50

Türkiye'nin önde gelen mutfak aletleri ve tencere üreticilerinden Atasoy Kitcenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.

Türkiye’de peş peşe yaşanan konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Yaşadığı mali darboğazın ardından geçtiğimiz yıl konkordato kararı alan mutfak eşyaları ve tencere üreticisi Atasoy Kitcenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti. 

Tekirdağ'da bulunan fabrikasından Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firma, özellikle döküm tava üretiminde Türkiye'nin önemli üreticileri arasında yer alıyor. 

Mahkeme, firmanın finansal tablolarını incelemek üzere görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmediğini belirterek, şirketin iflasına hükmetti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
