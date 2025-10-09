Altın Neden Yükseliyor? Altın Yine Yükselir mi? Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması ile ekonominin durumuna yönelik endişelerin etkisiyle tarihte ilk kez ons başına 4 bin doların üzerine çıktı. ING Bank'ın yayınladığı araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi. Peki altın neden yükseliyor? Altın yine yükselir mi? Altın fiyatı ne kadar oldu?
Öte yandan altın piyasasındaki yükseliş Kapalı Çarşı'da yoğunluğa neden oldu. Çarşıya gelen kişilerin bazıları altın bozarken bazıları ise altın almaya geldi.
İşte altın fiyatları hakkındaki değerlendirmeler…
Altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasadaki artış, Kapalı Çarşı’da da yoğunluğa yol açtı.
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
ING tarafından yayınlanan bir araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli bulunduğu belirtildi.
Gram Altın 6600 TL olur mu?
