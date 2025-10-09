onedio
article/comments
article/share
Altın Neden Yükseliyor? Altın Yine Yükselir mi? Altın Ne Kadar Oldu?

Ali Can YAYCILI
09.10.2025 - 19:58

Altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması ile ekonominin durumuna yönelik endişelerin etkisiyle tarihte ilk kez ons başına 4 bin doların üzerine çıktı. ING Bank'ın yayınladığı araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi. Peki altın neden yükseliyor? Altın yine yükselir mi? Altın fiyatı ne kadar oldu? 

Öte yandan altın piyasasındaki yükseliş Kapalı Çarşı'da yoğunluğa neden oldu. Çarşıya gelen kişilerin bazıları altın bozarken bazıları ise altın almaya geldi.

İşte altın fiyatları hakkındaki değerlendirmeler…

Altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasadaki artış, Kapalı Çarşı’da da yoğunluğa yol açtı.

Kapalı Çarşı'ya gelen kişilerden bazıları altın alırken bazıları ise altın bozdurdu. Dün 1 gram altının 5 bin 900 lirayken, bugün ise 1 gram altının 5 bin 635 lira olduğu belirtildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Bu fiyat hareketi bir taraftan da dış piyasayı ile iç piyasa arasındaki fiyat farkını oluşturmaya başladı. Böyle olunca da bir ortalık yatışsın. Çünkü sattığımız şeylerden zarar ediyoruz diye bir ara durma noktasına geldi. Benzetilmesi gerekirse borsada nasıl hisse senetlerinde devre kesici uygulandı. Yaklaşık bir saat sonrada herkes fiyatlara alışmaya başladı. Ondan sonra işlemler yapılmaya başladı. Bugünde işlemler yapılıyor. Hem alıcı var hem satıcı var. Olay bundan kaynaklanıyor' dedi.

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Bloomberg’te yer alan habere göre; Altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması ile ekonominin durumuna yönelik endişelerin etkisiyle tarihte ilk kez ons başına 4 bin doların üzerine çıktı. Sadece iki yıl önce 2 bin doların altında işlem gören değerli metal için bu, önemli bir dönüm noktası oldu. Altının getirisi, içinde bulunduğumuz yüzyılda hisse senetlerinin getirisini çoktan geride bırakmış durumda. Bu yılki yüzde 50’yi aşan yükselişte küresel ticaret ve tarifeler, Fed’in bağımsızlığı ve ABD’deki mali istikrar konusundaki belirsizlikler etkili oldu.

Aynı zamanda, jeopolitik gerilimler güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına olan talebi artırırken, merkez bankaları yüksek bir hızla altın almaya devam etti. Saxo Capital Markets Pte stratejisti Charu Chanana, “Altının 4 bin doları aşması sadece korkudan değil, portföylerin yeniden tahsis edilmesiyle de ilgili. Ekonomik veriler duraklama aşamasında ve faiz indirimleri ufukta görünürken, reel getiriler düşüyor, yapay zeka ağırlıklı hisse senetleri ise çok pahalı görünüyor. Merkez bankaları bu yükselişin temelini oluşturdu, ancak bireysel yatırımcılar ve ETF’ler şimdi bir sonraki aşamaya yön veriyor” yorumunu yaptı. 

Bu arada Citadel Kurucusu Ken Griffin’in ardından Bridgewater Associates’in kurucusu milyarder yatırımcı Ray Dalio da altının “kesinlikle” dolardan daha güvenli bir liman haline geldiğini söyledi. Altının yükselişini, değerli metalin yüksek enflasyon ve ekonomik dengesizliğin ön plana çıktığı 1970’lerdeki değer kazancına benzeten Dalio, salı günü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Altın, portföyü çeşitlendirmek için çok mükemmel bir araç. Dolayısıyla, sadece stratejik varlık dağılımı açısından bakarsanız, portföyünüzün yaklaşık yüzde 15’ini altınla doldurmak en uygun dağılım olacaktır” dedi.

ING tarafından yayınlanan bir araştırma bülteninde altının daha da yükselme potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Altının onsunun tarihi 4 bin dolar seviyesini geçtiğine dikkat çeken ING, geleceğe bakıldığında, merkez bankalarının rekor fiyatlara rağmen hala alım yaptığını ve Çin Merkez Bankası'nın Eylül'de altın satın alma serisini art arda 11'inci ayda da sürdürdüğünü söyledi. ING, ABD Başkanı Trump'ın ticaret savaşının baskısı ve jeopolitik risklerinin devam etmesi nedeniyle altının hala yükselme potansiyelinin bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Goldman Sachs, Batı dünyasından gelen güçlü Borsa Yatırım Fonları (ETF) girişleri ve muhtemel merkez bankası alımlarına dayanarak göstererek,Aralık 2026 altın fiyatı tahminini ons başına 4300 dolardan 4900 dolara yükseltti. Goldman, 'Yükseltilmiş altın fiyatı tahminimize yönelik risklerin hala net olarak yukarı yönlü olduğunu görüyoruz, çünkü özel sektörün portföy çeşitlenmesini nispeten küçük altın piyasasına yönlendirmesi, ETF hacmini tahminimizin üzerine çıkarabilir.' dedi.

Gram Altın 6600 TL olur mu?

Ons altının bugünkü kurlarla 4900 dolara çıkması halinde gram altının yaklaşık olarak 6 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor. Dolar kurunun 43 lira olması halinde gram altının 6 bin 774 lira, doların 44 lira olması halinde ise gram altının fiyatı 6 bin 932 liraya yükselebilir.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
