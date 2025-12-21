onedio
Bize Evini Anlat Yaşam Enerjini Ölçelim!

Bize Evini Anlat Yaşam Enerjini Ölçelim!

Özge
Özge
21.12.2025 - 11:01

Evinin düzeni, dekorasyonu ve günlük alışkanlıkların enerjini yakından etkiler. Kendini bazen düşük, bazen de çok mutlu hissetmen tam olarak bundan kaynaklanır. Çünkü dağınık bırakılmış kıyafetler, havasız yatak odası ve ışık almayan bir ortam sana kendini kötü hissettirir. Tam tersi durumda ise günlük enerjin direkt yükselir?

Bu test, evinin güncel durumuna göre günlük modunu ölçüyor. Hazırsan başlıyoruz!

1. Eve ilk adım attığında seni nasıl bir ortam karşılar?

2. Sabahları odanı genelde nasıl bırakırsın?

3. Evde en sevdiğin köşe neresi?

4. Odalarda tek bir aydınlatma mı kullanırsın?

5. Evindeki eşyaların düzeni hakkında ne söyleyebilirsin?

6. Evde yalnız olduğunda genellikle nasıl hissedersin?

7. Haftalık birikmiş işler olduğunda ne yaparsın?

8. Evinde misafir ağırladığında genelde olur?

9. Evini tek kelimeyle tanımlamanı istesek ne dersin?

Yaşam enerjin zirvede!

Evin senin zihninin ve ruhunun adeta bir uzantısı gibi ışıl ışıl parlıyor. Günlük hayattaki rutinlerin yaşam alanına düzen ve ferahlık getiriyor. Böylece neşeni ve mutluluğunu katlıyor. Evde kurduğu huzurlu dünya doğrudan ruh haline yansıyor ve tüm gün enerji saçmanı sağlıyor. Yaşadığın alan ilhamını ve yaratıcılığını artırdığından ilişkilerini de olumlu etkiliyor. Tebrikler, adeta kendine ait bir şarj istasyonun var.

Tam anlamıyla akışta ilerliyorsun!

Evinin ne çok katı, ne kuralsız yapısı hayatına denge getirmiş durumda. Yaşam alanında esnek ve rahat olmayı tercih ettiğinden kendine hareket alanı bırakıyorsun. Ama bunu yaparken düzen ve temizlik rutinlerini aksatmıyorsun. Ruh halinde evindeki bu duruma eşlik ediyor ve ufak tefek dağınıklıklara rağmen genellikle dengeli oluyor. Her şeyi akışına bırakarak ilerlemeyi tercih ettiğinden sorunları ufak dokunuşlarla çözebiliyor ve modunu yüksek tutabiliyorsun. Bravo!

Enerjin biraz dalgalı.

Senin evin bazen düzenli, bazen de epey karmaşık. Belirli rutinler oturtamadığın için evin genel görünümü sürekli değişiyor, hatta bazen eşyaların yeri bile sabit kalmıyor. Bu da ruh halini sürekli dalgalandırırken modunu bir düşürüp bir yükseltiyor. Evinde dengeleri bulamadığından iç dünyanda da bir türlü huzurlu ve tamamlanmış hissetmiyorsun. Haliyle günlük hayatta sert enerji iniş çıkışları yaşıyorsun. Potansiyelin yüksek ama kendine biraz kural koyman gerek!

Şu sıralar enerjin düşük gibi.

Senin evinde dinlenmene ve sakinleşmene uygun bir ortam yok. Yaşam alanının sürekli dağınık ve tertipsiz olması iç dünyanı doğrudan etkiliyor. Hatta bazen eve girmek istememen de bundan kaynaklanıyor. Biriktikçe çoğalan işlere bir türlü başlayamadığından adeta her şeyi salmış gibisin. Enerjinin sürekli düşük olması ve kendini yorgun hissetmen çok normal. Aslında biraz cesaretini toplayıp işlere girişsen, üstesinden kolayca geleceğine eminiz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
