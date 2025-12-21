Bize Evini Anlat Yaşam Enerjini Ölçelim!
Evinin düzeni, dekorasyonu ve günlük alışkanlıkların enerjini yakından etkiler. Kendini bazen düşük, bazen de çok mutlu hissetmen tam olarak bundan kaynaklanır. Çünkü dağınık bırakılmış kıyafetler, havasız yatak odası ve ışık almayan bir ortam sana kendini kötü hissettirir. Tam tersi durumda ise günlük enerjin direkt yükselir?
Bu test, evinin güncel durumuna göre günlük modunu ölçüyor. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eve ilk adım attığında seni nasıl bir ortam karşılar?
2. Sabahları odanı genelde nasıl bırakırsın?
3. Evde en sevdiğin köşe neresi?
4. Odalarda tek bir aydınlatma mı kullanırsın?
5. Evindeki eşyaların düzeni hakkında ne söyleyebilirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde yalnız olduğunda genellikle nasıl hissedersin?
7. Haftalık birikmiş işler olduğunda ne yaparsın?
8. Evinde misafir ağırladığında genelde olur?
9. Evini tek kelimeyle tanımlamanı istesek ne dersin?
Yaşam enerjin zirvede!
Tam anlamıyla akışta ilerliyorsun!
Enerjin biraz dalgalı.
Şu sıralar enerjin düşük gibi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın