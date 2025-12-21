onedio
TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak

TOKİ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 10:40

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için kiralık konut projesi yapacağı duyurulmuştu. 500 bin konut projesine başvuruların bitmesiyle birlikte kiralık konutların hangi şartlar altında kiralanacağı da merak ediliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her iki yakasında da yapılacak 15 bin kiralık konutun yapımına başlandığını açıkladı. TOKİ’nin kiralık konutları, belirlenen şartları sağlayan ve kurada çıkan vatandaşlara 3 yıl süre ile kiralanacak.

TOKİ’nin tüm yurt genelindeki 500 bin konut projesine başvurular geçtiğimiz hafta sona ermişti.

8 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu projede 29 Aralık itibarıyla kura çekimi başlayacak. Kurada çıkan vatandaşlara ilk konutlar 2027’de teslim edilecek.

TOKİ’nin ilk kez yapacağı kiralık konut projesi ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kiralık konut projesi kapsamında 15 bin ev yapılacak.

Kira fiyatları rayiç bedelin yarısı olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce katıldığı yayınında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti:

Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız.

Kiralık konut projesi ne zaman başlayacak?

Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TOKİ’nin kiralayacağı evlerin yapımına başlandığını duyurdu. TOKİ kiralık konutlar için başvuruların, ilk evlerin tamamlanmasıyla birlikte 2026’da başlaması bekleniyor. TOKİ’nin belirleyeceği şartları sağlayan dar gelirli vatandaşlar kiralık konutlara başvuru yapabilecek.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
