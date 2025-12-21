TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce katıldığı yayınında kiralık sosyal konut ile ilgili şu bilgileri vermişti:

“Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız.”