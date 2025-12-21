TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak
TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için kiralık konut projesi yapacağı duyurulmuştu. 500 bin konut projesine başvuruların bitmesiyle birlikte kiralık konutların hangi şartlar altında kiralanacağı da merak ediliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un her iki yakasında da yapılacak 15 bin kiralık konutun yapımına başlandığını açıkladı. TOKİ’nin kiralık konutları, belirlenen şartları sağlayan ve kurada çıkan vatandaşlara 3 yıl süre ile kiralanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ’nin tüm yurt genelindeki 500 bin konut projesine başvurular geçtiğimiz hafta sona ermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kira fiyatları rayiç bedelin yarısı olacak.
Kiralık konut projesi ne zaman başlayacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın