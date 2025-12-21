onedio
Meteoroloji Açıkladı: İstanbul’da 5 Gün Boyunca Sürecek Yağışlar Başlıyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da 5 gün boyunca sürecek yağışlı sistem bugünden itibaren etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumuna göre Türkiye’de bugün yurdun batısı yağışlı geçecek.

Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 Aralık Pazar Hava Durumu 👇

22 Aralık Pazartesi Hava Durumu 👇

23 Aralık Salı Hava Durumu 👇

24 Aralık Çarşamba Hava Durumu 👇

25 Aralık Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
