Körfez'de Denetimler Artırıldı, 24 Bin Pakistanlı Dilenci Sınır Dışı Edildi
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan vatandaşlarına yönelik denetimleri artırdı. Yetkililer, organize dilencilik ve suç ağlarının Pakistan’ın uluslararası imajını olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, Suudi Arabistan’ın bu yıl yalnızca dilencilik gerekçesiyle yaklaşık 24 bin Pakistanlıyı ülkeden gönderdiği belirtildi.
Pakistanlılar artık farklı kıtalarda şebekeler aracılığıyla dileniyor.
Dubai ve Azerbaycan'dan da benzer haberler geldi.
Turistik vizeler suistimal ediliyor.
