onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Körfez'de Denetimler Artırıldı, 24 Bin Pakistanlı Dilenci Sınır Dışı Edildi

Körfez'de Denetimler Artırıldı, 24 Bin Pakistanlı Dilenci Sınır Dışı Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.12.2025 - 20:27

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan vatandaşlarına yönelik denetimleri artırdı. Yetkililer, organize dilencilik ve suç ağlarının Pakistan’ın uluslararası imajını olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, Suudi Arabistan’ın bu yıl yalnızca dilencilik gerekçesiyle yaklaşık 24 bin Pakistanlıyı ülkeden gönderdiği belirtildi.

Kaynak - Dünya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pakistanlılar artık farklı kıtalarda şebekeler aracılığıyla dileniyor.

Pakistanlılar artık farklı kıtalarda şebekeler aracılığıyla dileniyor.

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı’nın (FIA) Genel Direktörü, yurt dışında Pakistanlılara atfedilen organize dilencilik ve suç şebekelerinin artış gösterdiğini ve bunun ülke açısından ciddi bir itibar krizine dönüştüğünü söyledi. Yetkili, söz konusu faaliyetlerin artık tek bir bölgeyle sınırlı kalmayarak farklı kıtalara yayıldığını da vurguladı.

Dubai ve Azerbaycan'dan da benzer haberler geldi.

Dubai ve Azerbaycan'dan da benzer haberler geldi.

Yetkililerin açıkladığı rakamlara göre, Suudi Arabistan bu yıl dilencilik iddialarıyla yaklaşık 24 bin Pakistanlıyı sınır dışı etti. Dubai yönetimi benzer gerekçelerle yaklaşık 6 bin kişiyi geri gönderirken, Azerbaycan’da da yaklaşık 2 bin 500 Pakistanlı dilencinin ülkeden çıkarıldığı bildirildi.

Turistik vizeler suistimal ediliyor.

Turistik vizeler suistimal ediliyor.

Benzer vakaların Afrika ve Avrupa’da da tespit edildiği belirtilirken, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelere verilen turistik vizelerin kötüye kullanılması da dikkat çekti. Yetkililer, bu ağların farklı vize türlerini istismar ederek faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sorun, 2024’te Suudi Arabistan’dan gelen sert uyarılarla daha görünür hale geldi. Riyad yönetiminin, Pakistan’dan Umre vizesiyle gelen bazı kişilerin dilencilik yaptığına işaret ederek İslamabad’dan önlem talep ettiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cengiz ÇİFTÇİ

Bilin bakalım nereye geliyorlar?