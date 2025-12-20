Körfez'de Denetimler Artırıldı, 24 Bin Pakistanlı Dilenci Sınır Dışı Edildi

Benzer vakaların Afrika ve Avrupa’da da tespit edildiği belirtilirken, Kamboçya ve Tayland gibi ülkelere verilen turistik vizelerin kötüye kullanılması da dikkat çekti. Yetkililer, bu ağların farklı vize türlerini istismar ederek faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sorun, 2024’te Suudi Arabistan’dan gelen sert uyarılarla daha görünür hale geldi. Riyad yönetiminin, Pakistan’dan Umre vizesiyle gelen bazı kişilerin dilencilik yaptığına işaret ederek İslamabad’dan önlem talep ettiği bildirildi.