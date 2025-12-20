500 Bin Konut Projesine 8.8 Milyon Kişi Başvurdu: Neredeyse Yarısı Kriteri Karşılayamadı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut için toplam 8 milyon 840 bin başvuru alındığını duyurdu. Kurum, başvuruların yaklaşık yüzde 40’ının gerekli koşulları taşımadığı gerekçesiyle geçersiz kabul edildiğini belirtti. Bakan Kurum, proje kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta yapılacağını da açıkladı.
Başvuranların %40'ı kriterleri sağlayamadı.
En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.
Kura takvimi yıl bitmeden başlayacak.
