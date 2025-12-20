onedio
500 Bin Konut Projesine 8.8 Milyon Kişi Başvurdu: Neredeyse Yarısı Kriteri Karşılayamadı

20.12.2025 - 19:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut için toplam 8 milyon 840 bin başvuru alındığını duyurdu. Kurum, başvuruların yaklaşık yüzde 40’ının gerekli koşulları taşımadığı gerekçesiyle geçersiz kabul edildiğini belirtti. Bakan Kurum, proje kapsamında ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta yapılacağını da açıkladı.

Başvuranların %40'ı kriterleri sağlayamadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki programında hem deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara hem de 500 bin sosyal konut projesine dair son durumu paylaştı. Kurum, deprem sonrası kazanılan deneyimin Türkiye genelinde 81 ile yaygınlaştırılacağını belirtti.

Başvuru sürecinin sona erdiğini açıklayan Kurum, projeye 8 milyon 840 bin kişinin müracaat ettiğini, bunlardan 5 milyon 242 bininin şartları sağlayarak geçerli kabul edildiğini söyledi. Başvuruların yaklaşık yüzde 40’ının ise kriterlere uymadığı gerekçesiyle elendiğini ifade etti.

En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

Bakan Kurum, iller bazında en yüksek başvurunun İstanbul’dan yapıldığını, kenti Ankara ve İzmir’in takip ettiğini söyledi. Başvuruların önemli bir kısmının gençlerden geldiğine dikkat çeken Kurum, 1 milyon 326 bin gencin projeye müracaat ettiğini belirtti. Kurum, bu verilerin “Yüzyılın Konut Projesi”nin gençler için güçlü bir umut kaynağı olduğunu ve toplumun projeye duyduğu güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

Kura takvimi yıl bitmeden başlayacak.

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut için kura takviminin yıl bitmeden başlayacağını, ilk çekilişin 29 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutun tamamlandığını hatırlatan Kurum, yeni projelerin de etap etap bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Deprem bölgesinde konutu olmayan vatandaşlar için projede özel kontenjan ayrıldığını vurgulayan Kurum, Hatay’daki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Hatay’da 3 bin 200 ve 13 bin 289 konutluk projeler başta olmak üzere on binlerce sosyal konutun inşa halinde olduğunu belirten Kurum, depremzedelerin ve kiracıların kalıcı konutlarına kavuşacağını dile getirdi.

