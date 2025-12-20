500 Bin Konut Projesine 8.8 Milyon Kişi Başvurdu: Neredeyse Yarısı Kriteri Karşılayamadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki programında hem deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara hem de 500 bin sosyal konut projesine dair son durumu paylaştı. Kurum, deprem sonrası kazanılan deneyimin Türkiye genelinde 81 ile yaygınlaştırılacağını belirtti.

Başvuru sürecinin sona erdiğini açıklayan Kurum, projeye 8 milyon 840 bin kişinin müracaat ettiğini, bunlardan 5 milyon 242 bininin şartları sağlayarak geçerli kabul edildiğini söyledi. Başvuruların yaklaşık yüzde 40’ının ise kriterlere uymadığı gerekçesiyle elendiğini ifade etti.