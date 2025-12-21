onedio
TÜSİAD Yeni Başkanını Belirledi: Tek Aday Ozan Diren

İsmail Kahraman
21.12.2025 - 08:46

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 15 Ocak 2026’da yapılacak genel kurul öncesi yeni başkan adayı belli oldu. Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve içecek markası DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, TÜSİAD seçimlerine tek aday olarak girecek. Öte yandan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın görevinin devam etmesi de genel kurula sunulacak.

Türkiye’de “Patron Kulübü” olarak bilinen TÜSİAD, yeni yılın ilk ayında yeni başkanını seçecek.

TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanları, 15 Ocak 2026’da yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde üyelerine yazılı mesaj gönderdi.

Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu başkan adayı olarak Genel Kurul’a önermeye karar verdi.

Aynı yazıda, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için ise Ömer Aras’ın 2026-2027 dönemi başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunulacağı belirtildi.

Ozan Diren Kimdir? Ozan Diren Ne İş Yapıyor?

Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenmektedir.

DİMES bünyesinde çalışmaya üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibarıyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Diren, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi Başkanıdır.

