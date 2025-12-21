TÜSİAD Yeni Başkanını Belirledi: Tek Aday Ozan Diren

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 15 Ocak 2026’da yapılacak genel kurul öncesi yeni başkan adayı belli oldu. Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve içecek markası DİMES’in CEO’su olan Ozan Diren, TÜSİAD seçimlerine tek aday olarak girecek. Öte yandan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın görevinin devam etmesi de genel kurula sunulacak.