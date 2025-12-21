Almanya’nın Köklü Şirketi Bilfinger Türk Şirketinin Bazı Birimlerini Satın Aldığını Açıkladı
Merkezi Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan ve endüstriyel yapı inşaatları, mühendislik gibi kollarda hizmet veren Bilfinger, Teknokon Grubu’nun “Servis ve Bakım” ile “Endüstri” birimlerini satın aldığını açıkladı. Alman şirketi, anlaşmanın yaklaşık 1000 nitelikli çalışanı ilgilendirdiğini ve işten çıkarma planları olmadığını da duyurdu. Bilfinger ile Teknokon arasında yapılan anlaşma, Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek.
Kuruluşu 1880’lere kadar giden Alman Bilfinger, Türk şirketi Teknokon Grubu’nun bazı birimlerini satın aldığını açıkladı.
Teknokon Grubu Ne İş Yapıyor?
