onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Almanya’nın Köklü Şirketi Bilfinger Türk Şirketinin Bazı Birimlerini Satın Aldığını Açıkladı

Almanya’nın Köklü Şirketi Bilfinger Türk Şirketinin Bazı Birimlerini Satın Aldığını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 09:43

Merkezi Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan ve endüstriyel yapı inşaatları, mühendislik gibi kollarda hizmet veren Bilfinger, Teknokon Grubu’nun “Servis ve Bakım” ile “Endüstri” birimlerini satın aldığını açıkladı. Alman şirketi, anlaşmanın yaklaşık 1000 nitelikli çalışanı ilgilendirdiğini ve işten çıkarma planları olmadığını da duyurdu. Bilfinger ile Teknokon arasında yapılan anlaşma, Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek.

Kaynak: Ekonomim

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuruluşu 1880’lere kadar giden Alman Bilfinger, Türk şirketi Teknokon Grubu’nun bazı birimlerini satın aldığını açıkladı.

Kuruluşu 1880’lere kadar giden Alman Bilfinger, Türk şirketi Teknokon Grubu’nun bazı birimlerini satın aldığını açıkladı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Türkiye merkezli Teknokon Grubu’nun “Servis ve Bakım” ile “Endüstri” birimleri Bilfinger tarafından satın alındı.

İki şirket arasında yapılan anlaşmanın maddi değeri açıklanmazken, satışa Rekabet Kurulu’nun onayı da gerekiyor. Satın alma işleminin, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Teknokon Grubu Ne İş Yapıyor?

Teknokon Grubu Ne İş Yapıyor?

Temelleri 1993 yılında atılan Teknokon Grup, endüstriyel tesislere ve projelere yönelik anahtar teslim mühendislik, tedarik, inşaat, montaj, taahhüt ve bakım hizmetleri sunmaktadır.

Teknokon Grup şirketleri; enerji santralleri, rafineriler, petrol ve gaz depolama tesisleri, maden işleme ve rafinasyon, petrokimya, kimya sektörleri ile hava ayrıştırma, asit, nişasta ve glikoz tesisleri ve demir-çelik tesisleri başta olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlardaki farklı ve geniş müşteri yelpazesine hizmet vermektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın