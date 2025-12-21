Türkiye’de Yılbaşı Öncesi Kar Sürprizi: Kutuplardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Nereye Gidecek?
Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar kar yağışını merakla bekliyor. Meteorolojik modellemelere göre, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta içinde Türkiye’de kar yağışına neden olabilir. X’teki popüler hava durumu sayfası “Hava Forum”, soğuk hava dalgasının ya Avrupa’yı ya da Türkiye’yi etkileyeceğini açıkladı. Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte Türkiye’de kar yağışı ihtimalinin yüzde 35 olduğu belirtildi.
Türkiye bu yıl her zamankinden daha az kar yağışına sahne oluyor.
