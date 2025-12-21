Türkiye’de Yılbaşı Öncesi Kar Sürprizi: Kutuplardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Nereye Gidecek?

Yılbaşına az bir süre kalmışken vatandaşlar yeni yıla kar yağışıyla girmenin hayalini kuruyor. Hava Forum, son meteorolojik modellemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kuzey Kutbu kaynaklı ciddi bir soğuk hava dalgasının yola çıktığını söyleyen sosyal medya hesabı, soğuk hava dalgasının Avrupa’yı etkileme oranını yüzde 65, Türkiye’yi etkileme oranını ise yüzde 35 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, “Marmara’da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.