Türkiye’de Yılbaşı Öncesi Kar Sürprizi: Kutuplardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Nereye Gidecek?

Türkiye'de Yılbaşı Öncesi Kar Sürprizi: Kutuplardan Gelen Soğuk Hava Dalgası Nereye Gidecek?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 09:20

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar kar yağışını merakla bekliyor. Meteorolojik modellemelere göre, kutuplardan gelen soğuk hava dalgası önümüzdeki hafta içinde Türkiye’de kar yağışına neden olabilir. X’teki popüler hava durumu sayfası “Hava Forum”, soğuk hava dalgasının ya Avrupa’yı ya da Türkiye’yi etkileyeceğini açıkladı. Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte Türkiye’de kar yağışı ihtimalinin yüzde 35 olduğu belirtildi.

Türkiye bu yıl her zamankinden daha az kar yağışına sahne oluyor.

Türkiye bu yıl her zamankinden daha az kar yağışına sahne oluyor.

Yılbaşına az bir süre kalmışken vatandaşlar yeni yıla kar yağışıyla girmenin hayalini kuruyor. Hava Forum, son meteorolojik modellemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Kuzey Kutbu kaynaklı ciddi bir soğuk hava dalgasının yola çıktığını söyleyen sosyal medya hesabı, soğuk hava dalgasının Avrupa’yı etkileme oranını yüzde 65, Türkiye’yi etkileme oranını ise yüzde 35 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de ay sonuna doğru İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde soğuk havanın etkili olacağını belirterek, “Marmara’da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama 4-5 günlük periyot. Sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
