10 Ekim Hava Durumu Nasıl? Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyor. Yetkililer, bu serin havanın hafta sonunu da kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesini bekliyor.

Özellikle Batı Karadeniz ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı şeritleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı başlıca iller Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçeleri olarak gösteriliyor.

Pazar günü ise tehlike boyutu artıyor. MGM, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini daha da artıracağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 'sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini' belirterek uyardı.