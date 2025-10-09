10 Ekim Hava Durumu Nasıl? Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı Geldi
Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da mevsimin ilk karı için zirveye tırmanış gerçekleştirdi. Sezonun ilk karının yağmasıyla Uludağ'ın zirvesinin beyazlara büründüğü dikkat çekti. Erciyes Dağı da mevsimin ilk karının yağması ile beyaza büründü. Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar düşeceğini duyurdu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunarak özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Şen, Erzurum, Erzincan, Ilgaz, Erciyes, Palandöken dağları ve Karadeniz'in yükseklerinde hafta sonu kar beklediklerini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erciyes Dağı, mevsimin ilk karının yağması ile beyaza büründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da mevsimin ilk karı için zirveye tırmanış gerçekleştirdi.
Hava soğuk daha da soğuyacak!
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna kar yağışı uyarısında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın