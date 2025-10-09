onedio
10 Ekim Hava Durumu Nasıl? Kar Yağışı Başladı: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı Geldi

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 21:06

Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da mevsimin ilk karı için zirveye tırmanış gerçekleştirdi. Sezonun ilk karının yağmasıyla Uludağ'ın zirvesinin beyazlara büründüğü dikkat çekti. Erciyes Dağı da mevsimin ilk karının yağması ile beyaza büründü. Meteoroloji, Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hafta sonuna kadar düşeceğini duyurdu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunarak özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Şen, Erzurum, Erzincan, Ilgaz, Erciyes, Palandöken dağları ve Karadeniz'in yükseklerinde hafta sonu kar beklediklerini belirtti.

Erciyes Dağı, mevsimin ilk karının yağması ile beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte dağın 3400 metre ile 3917 metre rakımına yağan kar ile beraber zirve beyaza büründü. Bölgede kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Bursa'da bir grup dağcı Uludağ'da mevsimin ilk karı için zirveye tırmanış gerçekleştirdi.

Sezonun ilk karının yağmasıyla Uludağ'ın zirvesinin beyazlara büründüğü dikkat çekti. Bursa Yıldırım Dağcılık Kulübü ile Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri Uludağ'ın 2543 metrelik zirvesine kış sezonunun tırmanışını gerçekleştirdi. 2543 metrelik zirveye fırtına ve kar yağışı altında yürüyen dağcılar sezonun ilk kar yağışını kutladı. İki barajın tamamen kuruduğu, su kesintilerinin yaşandığı şehirde kar yağışı da dağcılar ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Cumartesi gecesi de hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düşmesiyle zirvede yeniden kar yağışı bekleniyor. Uludağ'da dün gece hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, otelciler de hazırlıklarına başladı. Kar yağışının barajlara etkisinin olabileceği, önümüzdeki cumartesi günü yüzde 60 oranında yağmur beklendiği Bursa'da tahminler haftaya Çarşamba ve Perşembe günlerinin de yağışlı olacağını gösteriyor.

Hava soğuk daha da soğuyacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyor. Yetkililer, bu serin havanın hafta sonunu da kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesini bekliyor.

Özellikle Batı Karadeniz ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı şeritleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı başlıca iller Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçeleri olarak gösteriliyor.

Pazar günü ise tehlike boyutu artıyor. MGM, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini daha da artıracağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 'sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini' belirterek uyardı.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna kar yağışı uyarısında bulundu.

Bölgeleri işaret eden Şen, dışarı çıkacak olan vatandaşları şimdiden uyardı. Pazar günü Anadolu'da bulunan dağlara kar yağacağını ifade eden Orhan Şen, 'Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir. Bunun dışında doğuda sıcaklıklar iyice düştü. 6-7 dereceye varan düşüşler var doğuda ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de. Bugün İstanbul yağıştan dolayı soğuk. Anadolu Yakası'nda yağış devam edecek bugün akşama kadar' dedi.

Cumartesi gününde ise kar yağışların Batı Karadeniz'de etkili olacağını belirten Şen, 'Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü yağış kuvvetli olacak.' uyarısında bulundu.

