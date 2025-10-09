onedio
4 Tonluk ‘Yürüyen’ Heykellerin Sırrı Çözüldü: Moai Heykelleri Nasıl Taşındı?

4 Tonluk 'Yürüyen' Heykellerin Sırrı Çözüldü: Moai Heykelleri Nasıl Taşındı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2025 - 20:48

New York Eyalet Üniversitesine bağlı Binghamton Üniversitesinden uzmanların da yer aldığı ekip, Paskalya Adası'nın ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair gizemi çözdü. 4 ton ağırlığındaki heykeller halatlar yardımıyla yürütülmüş!

Bilim insanları, Paskalya Adası'nın ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair gizemi çözdü.

Fizik, üç boyutlu modelleme ve saha deneylerini birleştiren araştırma, dev heykellerin az sayıda insan tarafından halatlar yardımıyla 'yürütülerek' hareket ettirildiğini ortaya koydu. NTV’de yer alan habere göre; Araştırmacılar; fizik kuralları, üç boyutlu modelleme ve saha deneylerini bir araya getirerek Paskalya Adası'nın (Rapa Nui) ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair en büyük gizemlerden birini aydınlattı.

New York Eyalet Üniversitesine bağlı Binghamton Üniversitesinden uzmanların da yer aldığı ekip, dev heykellerin halatlar ve şaşırtıcı derecede az insan gücüyle 'yürütülerek' hareket ettirildiğini doğruladı.

18 kişi 4 tonluk heykeli 10 metre taşıdı.

Teorilerini daha büyük ölçekte test etmek isteyen ekip, moailerin yüksek çözünürlüklü üç boyutlu modellerini oluşturdu. Söz konusu modeller; heykellerin geniş, D biçimli tabanları ve öne eğimli tasarımları gibi salınımlı, zikzaklı hareketi kolaylaştıran ayırt edici özelliklerini ortaya çıkardı.

Ekip, bu bulgular ışığında öne eğimli tasarlanmış 4,35 ton ağırlığında bir moai replikası inşa etti. Sadece 18 kişilik bir grup, halatlar yardımıyla bu devasa replikayı 40 dakika içinde 100 metre hareket ettirmeyi başardı. Bu sonuç, önceki dikey taşıma denemelerine kıyasla önemli bir ilerleme olarak kaydedildi.

Araştırmayı destekleyen bir diğer önemli kanıt ise Rapa Nui'de bulunan antik yollar. Genişliği 4,5 metreye ulaşan ve enlemesine içbükey bir yapıya sahip olan bu yolların, heykellerin ilerlerken dengede kalması için ideal bir zemin oluşturduğu belirtiliyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
