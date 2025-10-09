4 Tonluk ‘Yürüyen’ Heykellerin Sırrı Çözüldü: Moai Heykelleri Nasıl Taşındı?
New York Eyalet Üniversitesine bağlı Binghamton Üniversitesinden uzmanların da yer aldığı ekip, Paskalya Adası'nın ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair gizemi çözdü. 4 ton ağırlığındaki heykeller halatlar yardımıyla yürütülmüş!
Bilim insanları, Paskalya Adası'nın ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair gizemi çözdü.
18 kişi 4 tonluk heykeli 10 metre taşıdı.
