4 Tonluk ‘Yürüyen’ Heykellerin Sırrı Çözüldü: Moai Heykelleri Nasıl Taşındı?

Teorilerini daha büyük ölçekte test etmek isteyen ekip, moailerin yüksek çözünürlüklü üç boyutlu modellerini oluşturdu. Söz konusu modeller; heykellerin geniş, D biçimli tabanları ve öne eğimli tasarımları gibi salınımlı, zikzaklı hareketi kolaylaştıran ayırt edici özelliklerini ortaya çıkardı.

Ekip, bu bulgular ışığında öne eğimli tasarlanmış 4,35 ton ağırlığında bir moai replikası inşa etti. Sadece 18 kişilik bir grup, halatlar yardımıyla bu devasa replikayı 40 dakika içinde 100 metre hareket ettirmeyi başardı. Bu sonuç, önceki dikey taşıma denemelerine kıyasla önemli bir ilerleme olarak kaydedildi.

Araştırmayı destekleyen bir diğer önemli kanıt ise Rapa Nui'de bulunan antik yollar. Genişliği 4,5 metreye ulaşan ve enlemesine içbükey bir yapıya sahip olan bu yolların, heykellerin ilerlerken dengede kalması için ideal bir zemin oluşturduğu belirtiliyor.