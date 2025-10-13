Dönemin Ünlü İsimlerinin Ev Adreslerinin Yayınlandığı Gazete Köşesi Şaşkınlık Yarattı

Günümüzde kişisel verilerin ve adres bilgilerinin ne kadar kritik olduğunu haberlerden veya kendimizden ve çevremizden anlayabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle bu bilgilere başka kişilerin erişmesi maddi manevi sorunlara neden olabiliyor. Günümüzde durum böyleyken ve veri güvenliği için özellikle ünlü isimler ekstra önlemler alırken 1973 senesine ait bir dergi küpürü dikkatleri çekti.

1973'te yayımlanan bir Ses sayısında o dönemin en ünlü yıldızlarının adresleri, sokağından kapı numarasına kadar paylaşıldı. Listede Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Filiz Akın gibi büyük starların adresleri yer alıyordu. Günümüzde ünlü isimlerin çok fazla dikkat ettiği adres konusunun ülkenin en popüler dergisinde yayınlanması şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Kambur Salman