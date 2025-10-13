onedio
Dönemin Ünlü İsimlerinin Ev Adreslerinin Yayınlandığı Gazete Köşesi Şaşkınlık Yarattı

13.10.2025 - 17:12

Günümüzde kişisel verilerin ve adres bilgilerinin ne kadar kritik olduğunu haberlerden veya kendimizden ve çevremizden anlayabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle bu bilgilere başka kişilerin erişmesi maddi manevi sorunlara neden olabiliyor. Günümüzde durum böyleyken ve veri güvenliği için özellikle ünlü isimler ekstra önlemler alırken 1973 senesine ait bir dergi küpürü dikkatleri çekti.

1973'te yayımlanan bir Ses sayısında o dönemin en ünlü yıldızlarının adresleri, sokağından kapı numarasına kadar paylaşıldı. Listede Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Filiz Akın gibi büyük starların adresleri yer alıyordu. Günümüzde ünlü isimlerin çok fazla dikkat ettiği adres konusunun ülkenin en popüler dergisinde yayınlanması şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Kambur Salman

Ses sadece arşivciler için değil Türkiye'nin sanat tarihini merak edenler için de önemli bir kaynak...

1958'den gazete eki olarak yayın hayatına devam ettiği 90'lara kadar sanat dünyasının nabzını tutan Ses Dergisi uzun yıllar Türkiye'nin en popüler dergilerinden oldu. Düzenlediği yarışmalarla Türk müziği ve sinemasına onlarca yıldız kazandıran dergi adeta efsane Yeşilçam dönemiyle özdeşleşti.

Derginin 1973 yılına ait bir sayısında ise ünlülerin ev adresleri kapı numarasına kadar paylaşıldı.

Tabii günümüzde sadece ünlülerin değil sıradan vatandaşın bile herkesle paylaşmaya çekindiği adreslerin ülkenin en popüler magazin dergisinde yayınlanmasının ortaya çıkması X'te de şaşkınlıkla karşılandı ve günümüz açısından baktığımızda ne kadar tuhaf geldiği dile getirildi.

Tüm ülkenin isminin ve telefon numaralarının bir kitap şeklinde satıldığı Altın Rehber de akıllara geldi.

Bunun sebebi de yazıldı.

Farklı bir bakış açısı da geldi.

Eski bir gelenekten bahsedildi.

Siz ne dülşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
