Kızının Mezun Olduğu Bölümü Kazandı: 53 Yaşında Üniversiteyi Kazanan Kadının İlham Veren Hikayesi

13.10.2025 - 16:18

Antalya’da yaşayan Meryem Varlık’ın hikayesi, “okumanın yaşı yoktur” sözünün canlı örneği oldu. Yıllar önce eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan Varlık, bu sene üniversite sınavına girdi. En büyük destekçileri ise üniversite mezunu çocukları oldu. Pandemi döneminde dışarıdan lise eğitimini bitiren Varlık, kızının mezun olduğu bölümü kazandı.

Kaynak: Nefes

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/yillar-sonra...
Küçük bir kasabada büyüyen Meryem Varlık, 15 yaşında okul hayatına veda etmek zorunda kaldı.

Ancak Meryem'in okuma tutkusu hiçbir zaman sönmedi. “Küçükken şartlar el vermedi ama içimde hep bir ukde kaldı,” diyor. Yıllar sonra yeniden ders kitaplarına dönen Varlık, “Çocuklarımı okuttum, sıra bana geldi,” sözleriyle azmini özetliyor.

Oğlu halkla ilişkiler, kızı ise radyo televizyon mezunu olan Varlık, tercihini kızının adımlarını izleyerek yaptı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazandığında sevinçten gözyaşlarını tutamadı. “Sınavı 1 puan farkla kazandım. O an kendimle gurur duydum,” diyor.

Derslerde kızının eski hocalarıyla karşılaşmak ise Varlık için ayrı bir sürpriz olmuş: “Bir hocam, ‘Siz Elif’in annesisiniz değil mi?’ dedi. Hatta kızımın bir dönem yaşadığı grup ödevi tartışmasını bile hatırlıyordu. Yıllar geçmiş ama unutmamışlar, çok duygulandım.”

Sınıfındaki öğrencilerin çoğunun çocukları yaşında olduğunu anlatan Varlık, ilk günlerde tereddüt yaşasa da kısa sürede arkadaşlık kurduğunu belirtti.

Varlık, yeni sınıf arkadaşlarının kendisini nasıl karşılayacaklarını merak ettiğini, ancak onların kendisini hemen kabul ettiğini söylüyor: ‘Teyze mi, abla mı diyelim?’ diye sordular, ben de ‘Abla’ dedim. Şimdi beni ablaları gibi görüyorlar.” 

Teknoloji derslerinde zaman zaman zorlandığını söyleyen Varlık, öğrenme azminden hiç vazgeçmiyor: “Bilgisayar derslerinde biraz bocalıyorum ama sözel derslerde iyiyim. Bilgi sınırsız; yeter ki isteyin.” Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Varlık, “Hayallerimin peşinden koştum, şimdi çocuklarımın oturduğu sıralarda ben varım. 

Okuma azmiyle çevresindekilere ilham olan Varlık, en büyük hayalini şöyle anlatıyor: “Kızım pandemi yüzünden mezuniyet töreni yapamadı. Şimdi o ve oğlum benim mezuniyetimde olacak. O günü sabırsızlıkla bekliyorum.”

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
