Kızının Mezun Olduğu Bölümü Kazandı: 53 Yaşında Üniversiteyi Kazanan Kadının İlham Veren Hikayesi

Varlık, yeni sınıf arkadaşlarının kendisini nasıl karşılayacaklarını merak ettiğini, ancak onların kendisini hemen kabul ettiğini söylüyor: ‘Teyze mi, abla mı diyelim?’ diye sordular, ben de ‘Abla’ dedim. Şimdi beni ablaları gibi görüyorlar.”

Teknoloji derslerinde zaman zaman zorlandığını söyleyen Varlık, öğrenme azminden hiç vazgeçmiyor: “Bilgisayar derslerinde biraz bocalıyorum ama sözel derslerde iyiyim. Bilgi sınırsız; yeter ki isteyin.” Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Varlık, “Hayallerimin peşinden koştum, şimdi çocuklarımın oturduğu sıralarda ben varım.

Okuma azmiyle çevresindekilere ilham olan Varlık, en büyük hayalini şöyle anlatıyor: “Kızım pandemi yüzünden mezuniyet töreni yapamadı. Şimdi o ve oğlum benim mezuniyetimde olacak. O günü sabırsızlıkla bekliyorum.”