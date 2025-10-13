Kızının Mezun Olduğu Bölümü Kazandı: 53 Yaşında Üniversiteyi Kazanan Kadının İlham Veren Hikayesi
Antalya’da yaşayan Meryem Varlık’ın hikayesi, “okumanın yaşı yoktur” sözünün canlı örneği oldu. Yıllar önce eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan Varlık, bu sene üniversite sınavına girdi. En büyük destekçileri ise üniversite mezunu çocukları oldu. Pandemi döneminde dışarıdan lise eğitimini bitiren Varlık, kızının mezun olduğu bölümü kazandı.
Küçük bir kasabada büyüyen Meryem Varlık, 15 yaşında okul hayatına veda etmek zorunda kaldı.
Oğlu halkla ilişkiler, kızı ise radyo televizyon mezunu olan Varlık, tercihini kızının adımlarını izleyerek yaptı.
Sınıfındaki öğrencilerin çoğunun çocukları yaşında olduğunu anlatan Varlık, ilk günlerde tereddüt yaşasa da kısa sürede arkadaşlık kurduğunu belirtti.
