YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: "Başarılı Öğrenciler 4 Yıllık Fakülteyi 3 Yılda Bitirebilecek"
Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) yarın açıklayacağı '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” planında ilginç bir maddenin yer aldığı öğrenildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
YÖK’ün yarın kamuoyuna duyuracağı yeni eylem planının detaylarını YÖK Başkanı Erol Özvar değerlendirdi.
Mesleki eğitim okullarında da yeni düzenlemeler olacak.
