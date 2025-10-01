onedio
YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: "Başarılı Öğrenciler 4 Yıllık Fakülteyi 3 Yılda Bitirebilecek"

YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: "Başarılı Öğrenciler 4 Yıllık Fakülteyi 3 Yılda Bitirebilecek"

YÖK
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.10.2025 - 12:34

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) yarın açıklayacağı '2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası” planında ilginç bir maddenin yer aldığı öğrenildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

YÖK'ün yarın kamuoyuna duyuracağı yeni eylem planının detaylarını YÖK Başkanı Erol Özvar değerlendirdi.

YÖK’ün yarın kamuoyuna duyuracağı yeni eylem planının detaylarını YÖK Başkanı Erol Özvar değerlendirdi.

Yükseköğretim alanında başarılı olan öğrencilerin daha kısa sürede üniversitelerini bitirmelerini arzu ettiklerini ve ilerleyen dönemde bu konuya ilişkin yeni çalışmalar başlatacaklarını aktaran Özvar, şunları söyledi;

'Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.'

Mesleki eğitim okullarında da yeni düzenlemeler olacak.

Mesleki eğitim okullarında da yeni düzenlemeler olacak.

Mesleki eğitim konusundaki çalışmalara da değinen YÖK Başkanı Özvar, istihdam piyasalarında üniversite mezunlarında uygulama ve tecrübeye yönelik olarak beklentilerin gittikçe arttığını vurguladı.

Yükseköğretim alanında mesleki eğitim konusunu tekrar ele aldıklarını belirten Özvar, son 1-1,5 yılda meslek yüksekokullarına yönelik bazı reform çalışmalarını başlattıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen bir dizi toplantıda, meslek yüksekokullarında meslek programlarına daha fazla ağırlık verecek bazı yeni düzenlemeler getirdiklerine dikkati çeken Özvar, 'Bilhassa meslek yüksekokulları içerisinde meslek edindirme imkanı olmayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz.' dedi.

