Ankara’da Kuraklık Tehlikesi: Ankara’nın Ne Zamana Kadar Suyu Var?

Ankara’da milyonlarca insanı etkileyen su kesintileri dün başladı ve aralıklı olarak 6 Ekim’e kadar sürecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, kesintinin nedeninin kuraklık değil arıza olduğunu ifade etti.

Kentte hiç yağmur yağmasa bile aralık ayına kadar genel su kesintisi planlamadıklarını söyleyen Mansur Yavaş, “ASKİ ekiplerimiz Kesikköprü’de çelik boru döşeme çalışmalarını hızla sürdürmekte olup, en kısa sürede su dağıtımı normale dönecektir.” ifadelerini kullandı.