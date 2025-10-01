onedio
Ankara’da Kuraklık Tehlikesi: Ankara’nın Ne Zamana Kadar Suyu Var?

Ankara'da Kuraklık Tehlikesi: Ankara'nın Ne Zamana Kadar Suyu Var?

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
01.10.2025 - 11:40

Ankara’da Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle başta Çankaya olmak üzere birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Ciddi bir kuraklık krizi ile de karşı karşıya olan Ankara’da başkan Mansur Yavaş su krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Ekim’e kadar aralıklarla sürecek su kesintisinin ana hattaki boru arızası nedeniyle olduğunu söyleyen Yavaş, kentte hiç yağmur yağmaması durumunda aralık ayına kadar su temini için tüm hazırlıkların yapıladığını ifade etti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaptığı açıklamada, Kesikköprü hattındaki boruların sık sık arızalanması nedeniyle yeni hat çalışması yapıldığı duyurulmuştu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaptığı açıklamada, Kesikköprü hattındaki boruların sık sık arızalanması nedeniyle yeni hat çalışması yapıldığı duyurulmuştu.

Ankara’da milyonlarca insanı etkileyen su kesintileri dün başladı ve aralıklı olarak 6 Ekim’e kadar sürecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada, kesintinin nedeninin kuraklık değil arıza olduğunu ifade etti.

Kentte hiç yağmur yağmasa bile aralık ayına kadar genel su kesintisi planlamadıklarını söyleyen Mansur Yavaş, “ASKİ ekiplerimiz Kesikköprü’de çelik boru döşeme çalışmalarını hızla sürdürmekte olup, en kısa sürede su dağıtımı normale dönecektir.” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın açıklamaları 👇

