Ankara’da Kuraklık Tehlikesi: Ankara’nın Ne Zamana Kadar Suyu Var?
Ankara’da Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle başta Çankaya olmak üzere birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Ciddi bir kuraklık krizi ile de karşı karşıya olan Ankara’da başkan Mansur Yavaş su krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 6 Ekim’e kadar aralıklarla sürecek su kesintisinin ana hattaki boru arızası nedeniyle olduğunu söyleyen Yavaş, kentte hiç yağmur yağmaması durumunda aralık ayına kadar su temini için tüm hazırlıkların yapıladığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaptığı açıklamada, Kesikköprü hattındaki boruların sık sık arızalanması nedeniyle yeni hat çalışması yapıldığı duyurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mansur Yavaş’ın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın