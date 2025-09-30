onedio
Türkiye'de Büyük Kuraklık Tehlikesi: Barajlarda Doluluk Oranları Alarm Veriyor! Susuzluk Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 12:06 Son Güncelleme: 30.09.2025 - 12:17

Türkiye sonbaharın eşiğinde, İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'dan Çukurova'ya uzanan devasa bir su krizi tablosuyla yüzleşiyor. Bir zamanlar gürül gürül akan su kaynakları, rekor sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle adeta çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkenin can damarı olan şehirlerde gün sayan rezervler ve kritik doluluk oranları endişenin boyutunu gözler önüne seriyor.

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi, %29,87 gibi kritik bir seviyeye gerilemiş durumda. Ancak asıl şok edici haber Bursa'dan geldi: kentin ana su kaynağı olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk ortalaması sadece %3,84 ve bu, yetkililere göre yalnızca 12 günlük su kaldığı anlamına geliyor. 

Kriz sadece içme suyuyla sınırlı değil. Bilecik'teki Günyurdu ve Esere barajlarında suyun çekilmesiyle eski orman yolları ortaya çıkarken, tarımsal sulama yapılamayan arazilerde şerbetçi otu ve boncuk fasulyesi gibi ürünlerde ciddi verim kayıpları yaşanıyor. 

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu haberler, sadece günlük yaşamı değil, ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit eden büyük bir kuraklık gerçeğini işaret ediyor. Peki bu acil durumu yaşayan şehirler hangileri? İşte detaylar…

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29,87 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 29,87 olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 21,49, Darlık'ta yüzde 44,09, Elmalı'da yüzde 51,2, Terkos'ta yüzde 36,04, Alibey'de yüzde 17,66, Büyükçekmece'de yüzde 33,7, Sazlıdere'de yüzde 31,51, Istrancalar'da yüzde 21,05, Kazandere'de yüzde 2,41, Pabuçdere'de yüzde 18,11 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 259,23 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 349,42 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 417,58 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 237 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 28 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 209 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. İSKİ istatistiklerine göre, 27 Eylül'de baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 62,15, 2016'da yüzde 45,96, 2017'de yüzde 54,69, 2018'de yüzde 55,37, 2019'da yüzde 50,15, 2020'de yüzde 38,28, 2021'de yüzde 51,82, 2022'de yüzde 49,53, 2023'te yüzde 22,68, 2024'te yüzde 39,17 ve 2025'te yüzde 29,87 olarak kaydedildi.

Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı!

Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 3,84'e geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 3,84'e kadar geriledi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü. Söz konusu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı barajlarda 12 günlük su kaldı.

Ankara’a kademeli olarak sular kesiliyor!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri yapılacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Ankara'ya Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü hatlarından paçallama ile günde ortalama 1530 bin metreküp su sağladığı, verilen suyun üçte birinin Kesikköprü'den gelen 3 hattan tedarik edildiği belirtildi. Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği belirtilerek, Ankara'ya Kızılırmak'tan verilen su miktarının 300 bin metreküp azaldığı ifade edildi. Defalarca arızalanan CTP hatların çelik hatlarla değiştirilmesi için imalata başlandığı ve yaklaşık 1 hafta süreceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi de kritik seviyelere düştüğü için 6 Ekim tarihine kadar Ankara genelinde dönüşümlü olarak su kesintisi yapılacaktır. Su kesintilerinin hayatın olağan akışını asgari düzeyde etkilemesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, bugün saat 09.00 itibarıyla Eryaman bölgesi, Susuz ile Kazan Saray bölgesinde kesinti yapılmıştır. Hatta yarın saat 09.00 itibarıyla yeniden su verilecektir. Halkımızın kuraklıkla mücadele kapsamında gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.'

İzmir için korkutan uyarı! Barajlar alarm veriyor: ‘Doluluk yüzde 5'e geriledi'

Kentin içme suyunu karşılayan barajlardaki su seviyeleri gün geçtikçe düşmeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) verilerine göre, Gördes Barajı tamamen kururken, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,57'ye geriledi. İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Özkan, İzmir'de uzun dönem yağış görülmediğini dile getirerek, 'Orta ve uzun vadeli iklim projeksiyonlarına bakıldığında bu yazın kurak olarak geçeceği raporlarla gözüküyordu. Ancak raporların bu kadar yüksek doğrulukta çıkması, kuraklıkla mücadele kapsamında raporların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş oldu. Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve bu yağış rejiminin düzensizleşmesi buharlaşmanın artmasına yol açtı. Dolayısıyla eksilttiğimiz suyumuzun yerine koyamadığımız gibi, yeni yağışların da gelmemesi ve artan buharlaşmayla daha fazla su kaybetmeye başladık' ifadelerini kullandı.

Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Günyurdu Mustafa Eldemir ile Esere barajlarının su seviyeleri kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü. Yaklaşık 7 milyon 270 bin metreküp su hacmine sahip Günyurdu köyündeki Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda suların çekilmesiyle adacıklar oluştu.

Suyun yüksekliği, barajın fazla suyunun Sorgun Deresi'ne tahliyesinin sağlandığı savağın metrelerce altına indi.

Ortalama 382 bin metreküp su tutabilen Esere Barajı da su seviyesinin düşmesi dolayısıyla adeta dağların ortasındaki devasa çukura dönüştü. Normalde su altında kalan, gölet kenarındaki eski orman yolu da yıllar sonra meydana çıktı.

Bölgede 11 bin 400 dekar alanda tarımsal sulama için kullanılan 2 göletteki su çekilmesi özellikle şerbetçi otu ve boncuk fasulyesi üretimini olumsuz etkiledi. Yeteri kadar sulanmayan ürünlerde geçen yıla göre ciddi verim kaybı oluştu.

Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü!

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de barajlardaki doluluk oranı düştü. AA muhabirinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, bölgenin en büyük baraj göllerinden olan, tarımsal sulama ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Aslantaş Barajı'nda geçen yıl eylül ayında doluluk oranı yüzde 52, su hacmi ise 876,9 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Bu yılın aynı döneminde ise doluluk oranı yüzde 41'e, su hacmi ise 624,6 milyon metreküpe geriledi. Kadirli ve Sumbas ilçelerinde sulama ihtiyacının karşılanmasında kullanılan Mehmetli Barajı'nda da geçen yıl eylülde yüzde 18 olan doluluk oranı yüzde 8'e düştü.

Doluluk oranının yüzde 55 azaldığı barajda su miktarı da 2024'te 19,1 milyon metreküpken bu yıl 9,2 milyon metreküp olarak ölçüldü. Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinin sulama ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kalecik Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 34 olarak ölçülen doluluk oranı 2025'in aynı döneminde yüzde 14'e, su hacmi ise 10,9 milyon metreküpten 3,9 milyon metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da Kırkkepenekli Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Kentte yaşanan kuraklık ve yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı. Kırkkepenekli Göleti de kentteki birçok gölet gibi kuruma noktasına geldi. Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, suyun azaldığı bölgede balıkların yaşam mücadelesi verdiği görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1 ay önce balıkların oksijensiz kalarak ölmesinin ardından göletten numune alarak inceleme yapmıştı.

