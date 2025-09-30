Türkiye'de Büyük Kuraklık Tehlikesi: Barajlarda Doluluk Oranları Alarm Veriyor! Susuzluk Başladı
Türkiye sonbaharın eşiğinde, İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'dan Çukurova'ya uzanan devasa bir su krizi tablosuyla yüzleşiyor. Bir zamanlar gürül gürül akan su kaynakları, rekor sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle adeta çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkenin can damarı olan şehirlerde gün sayan rezervler ve kritik doluluk oranları endişenin boyutunu gözler önüne seriyor.
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi, %29,87 gibi kritik bir seviyeye gerilemiş durumda. Ancak asıl şok edici haber Bursa'dan geldi: kentin ana su kaynağı olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk ortalaması sadece %3,84 ve bu, yetkililere göre yalnızca 12 günlük su kaldığı anlamına geliyor.
Kriz sadece içme suyuyla sınırlı değil. Bilecik'teki Günyurdu ve Esere barajlarında suyun çekilmesiyle eski orman yolları ortaya çıkarken, tarımsal sulama yapılamayan arazilerde şerbetçi otu ve boncuk fasulyesi gibi ürünlerde ciddi verim kayıpları yaşanıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu haberler, sadece günlük yaşamı değil, ekonomiyi ve gıda güvenliğini de tehdit eden büyük bir kuraklık gerçeğini işaret ediyor. Peki bu acil durumu yaşayan şehirler hangileri? İşte detaylar…
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 29,87 olarak ölçüldü.
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı!
Ankara’a kademeli olarak sular kesiliyor!
İzmir için korkutan uyarı! Barajlar alarm veriyor: ‘Doluluk yüzde 5'e geriledi'
Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi ürünlerde verim kaybına neden oldu.
Osmaniye'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü!
Tekirdağ'da Kırkkepenekli Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
