Türkiye’ye Ciddi Kuraklık Uyarısı: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Kuraklık Krizi Geliyor
Meteorolojik veriler ışığında Eylül ayına yönelik yağış tahminlerinin “çok kötü” gelmesi, uzmanların alarm zillerini çaldırdı. X’te Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda, ülkemizin ciddi bir kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulandı. Açıklama, “Bu işin şakası yok!” ifadeleriyle başladı ve su tasarrufu çağrısıyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir kuraklık dönemiyle karşı karşıya olduğunu belirten kurum, “Herkes elini taşın altına koymalı, su tasarrufu kampanyasına dahil olmalı. Su kesilince değil, şimdi bir şeyler yapmalıyız…” sözleriyle dikkat çekti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklık krizi kapıda!
Barajlardaki su seviyeleri de ciddi alarm veriyor!
Olumsuz tablo su kıtlığına kadar gidecek bir yolda kritik bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor.
