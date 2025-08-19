Türkiye’ye Ciddi Kuraklık Uyarısı: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Kuraklık Krizi Geliyor

İklim ve meteoroloji uzmanları, son aylarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların ve yağış azlığının, Eylül dönemiyle birlikte daha da hissedilir hale gelebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle barajlardaki su seviyelerinin hızlı bir düşüş içinde olduğu bildirilirken, bu gidişatın kentlerde tüketim ile tarımsal üretim üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği konuşuluyor.

Erken müdahale, kuraklıkla daha etkili mücadele edilmesini sağlıyor. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve iklim dalgalanmaları bir araya gelince, özellikle kurak ilçelerde su kıtlığına kadar giden problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle akademisyenler ve Sivil Toplum kuruluşları, kamuoyunu erken uyarı sistemlerine ve su tasarrufu önlemlerine dahil olmaya davet ediyor.