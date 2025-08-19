onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’ye Ciddi Kuraklık Uyarısı: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Kuraklık Krizi Geliyor

Türkiye’ye Ciddi Kuraklık Uyarısı: Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Kuraklık Krizi Geliyor

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2025 - 09:06 Son Güncelleme: 19.08.2025 - 09:17

Meteorolojik veriler ışığında Eylül ayına yönelik yağış tahminlerinin “çok kötü” gelmesi, uzmanların alarm zillerini çaldırdı. X’te Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda, ülkemizin ciddi bir kuraklık kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulandı. Açıklama, “Bu işin şakası yok!” ifadeleriyle başladı ve su tasarrufu çağrısıyla devam etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir kuraklık dönemiyle karşı karşıya olduğunu belirten kurum, “Herkes elini taşın altına koymalı, su tasarrufu kampanyasına dahil olmalı. Su kesilince değil, şimdi bir şeyler yapmalıyız…” sözleriyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklık krizi kapıda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük kuraklık krizi kapıda!

Sosyal medyada hava tahminleri paylaşan Hava Forum hesabından son yapılan paylaşım hepimizi korkuttu. Hava Forum’un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “1 dakika bakar mısın? Bu işin şakası yok! Eylül yağış tahminleri de çok kötü geldi. Türkiye Cumhuriyeti büyük kuraklık krizi ile karşı karşıyayız. Herkes elini taşın altına koymalı, su tasarrufu kampanyasına dahil olmalı. Su kesince değil, şimdi bir şeyler yapmalıyız..'

Barajlardaki su seviyeleri de ciddi alarm veriyor!

Barajlardaki su seviyeleri de ciddi alarm veriyor!

İklim ve meteoroloji uzmanları, son aylarda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıkların ve yağış azlığının, Eylül dönemiyle birlikte daha da hissedilir hale gelebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle barajlardaki su seviyelerinin hızlı bir düşüş içinde olduğu bildirilirken, bu gidişatın kentlerde tüketim ile tarımsal üretim üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği konuşuluyor.

Erken müdahale, kuraklıkla daha etkili mücadele edilmesini sağlıyor. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve iklim dalgalanmaları bir araya gelince, özellikle kurak ilçelerde su kıtlığına kadar giden problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle akademisyenler ve Sivil Toplum kuruluşları, kamuoyunu erken uyarı sistemlerine ve su tasarrufu önlemlerine dahil olmaya davet ediyor.

Olumsuz tablo su kıtlığına kadar gidecek bir yolda kritik bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor.

Olumsuz tablo su kıtlığına kadar gidecek bir yolda kritik bir dönemde olduğumuzu işaret ediyor.

Türkiye, giderek derinleşme potansiyeli olan bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Eylül yağış beklentilerindeki olumsuz tablo, su kıtlığına giden yolda kritik bir döneme işaret ediyor. Hava Forum’un uyarısı, aslında hepimize düşen sorumluluğun altını kalın harflerle çiziyor: Su kesintileri yaşanmadan önce, toplumsal seferberlik şart.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın