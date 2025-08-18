onedio
Uşak'ta Su Tamamen Bitti! Küçükler Barajı'nda Su Kalmadı, Şehre Günde 6 Saat Su Veriliyor

Uşak’ta Su Tamamen Bitti! Küçükler Barajı’nda Su Kalmadı, Şehre Günde 6 Saat Su Veriliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 12:43

Türkiye'nin su rezervleri her geçen gün daha da kritik bir duruma evrilmeye devam ederken kritik eğişin altına inen şehirlerden biri de Uşak oldu. Uşak’a içme suyu sağlayan baraj olan Küçükler’de su tamamen bitti. Geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada şehre günde sadece 6 saat su verileceği açıklanmıştı. Şimdi ise Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’ın gündeme getirdiği iddia tartışılmaya başlandı. Savaşın iddiasına göre; Uşak’ta 250 bin kişinin bir günde kullandığı suyu şehirdeki altın madeni tek başına kullanıyor.

Su sıkıntısı her geçen gün yayılmaya devam ederken sorun yaşayan şehirlerimizden biri olan Uşak'ta su tamamen bitti!

Su sıkıntısı her geçen gün yayılmaya devam ederken sorun yaşayan şehirlerimizden biri olan Uşak’ta su tamamen bitti!

Şehre içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'ndaki su geçtiğimiz günlerde tamamen bitti. Cumartesi günü belediyeden yapılan açıklamada kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verileceği duyurulmuştu.

Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz Uşak'ta yaşanan bu duruma isyan etti.

Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz Uşak’ta yaşanan bu duruma isyan etti.

Yılmaz, sosyal medya paylaşımında altın madenciliğine de gönderme yaparak “Ey suyun anavatanı Murat Dağı'nın eteklerinde susuz kalan 250 bin nüfuslu şehir, Uşak. Uşaklı yurttaş, bil ki yıllık 12 milyon m3 ten fazla tüketimi ile altın madenciliği sana yeraltında da su bırakmadı. Su ithal ederiz dersen ödeme yapacağın altınlar kasanda değil' ifadelerini kullandı.

Bir iddia da Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş'tan.

Bir iddia da Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’tan.

Savaş’ın iddiasına göre; Sayıştay raporlarında Uşak Belediyesi’nin vatandaşlara yıllık faturalandırdığı su miktarı 11 milyon metreküp. Buna karşılık Tüprag Altın Madeni’nin kendi beyanına göre yıllık tüketimi ise 12 milyon metreküp. Savaş da 'Bu verilere göre günde 250 bin kişinin tükettiği su miktarını tek başına Tüprag Altın madeni tüketiyor. Artık su yok' diyerek isyan etti.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
