Uşak’ta Su Tamamen Bitti! Küçükler Barajı’nda Su Kalmadı, Şehre Günde 6 Saat Su Veriliyor

Türkiye'nin su rezervleri her geçen gün daha da kritik bir duruma evrilmeye devam ederken kritik eğişin altına inen şehirlerden biri de Uşak oldu. Uşak’a içme suyu sağlayan baraj olan Küçükler’de su tamamen bitti. Geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada şehre günde sadece 6 saat su verileceği açıklanmıştı. Şimdi ise Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’ın gündeme getirdiği iddia tartışılmaya başlandı. Savaşın iddiasına göre; Uşak’ta 250 bin kişinin bir günde kullandığı suyu şehirdeki altın madeni tek başına kullanıyor.