Uşak’ta Su Tamamen Bitti! Küçükler Barajı’nda Su Kalmadı, Şehre Günde 6 Saat Su Veriliyor
Türkiye'nin su rezervleri her geçen gün daha da kritik bir duruma evrilmeye devam ederken kritik eğişin altına inen şehirlerden biri de Uşak oldu. Uşak’a içme suyu sağlayan baraj olan Küçükler’de su tamamen bitti. Geçtiğimiz günlerde belediyeden yapılan açıklamada şehre günde sadece 6 saat su verileceği açıklanmıştı. Şimdi ise Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’ın gündeme getirdiği iddia tartışılmaya başlandı. Savaşın iddiasına göre; Uşak’ta 250 bin kişinin bir günde kullandığı suyu şehirdeki altın madeni tek başına kullanıyor.
Su sıkıntısı her geçen gün yayılmaya devam ederken sorun yaşayan şehirlerimizden biri olan Uşak’ta su tamamen bitti!
Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz Uşak’ta yaşanan bu duruma isyan etti.
Bir iddia da Zafer Partisi İl Başkanı Hakan Savaş’tan.
