Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor: İşte Türkiye'nin Susuz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan 5 Şehri

Bu tablo, Türkiye'nin bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bireysel olarak duş sürelerini kısaltmak, muslukları açık bırakmamak ve su tasarruflu cihazlar kullanmak gibi adımlar hayati önem taşıyor. Ancak bu sorunun kalıcı çözümü için, tarımda daha verimli sulama yöntemlerine geçilmesi ve su yönetim politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Geleceğimiz, bugün suya nasıl sahip çıktığımıza bağlı.