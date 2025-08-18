onedio
Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor: İşte Türkiye'nin Susuz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan 5 Şehri

Dikkat! Uzmanlar Uyarıyor: İşte Türkiye'nin Susuz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan 5 Şehri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2025 - 08:13

Türkiye'nin su rezervleri her geçen gün daha da kritik bir duruma evriliyor. Özellikle kurak geçen kış ayları ve artan sıcaklıklar, barajlardaki doluluk oranlarını dip seviyelere çekti. Uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde su kullanım alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi gerektiği konusunda ısrarla uyarılarda bulunuyor. 

İşte Türkiye'de barajlarında en az su kalan ve acil önlem alınması gereken 5 şehir 👇

Ankara

Ankara

Başkent Ankara'nın durumu, alarm veren şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıla göre baraj doluluk oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor. Şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 10'un altına kadar geriledi. Bu doluluk oranıyla birlikte, Ankara'nın sadece üç aylık içme suyu rezervi kaldığı belirtiliyor.

İzmir

İzmir

Ege'nin incisi İzmir de su sıkıntısıyla boğuşan şehirlerden biri. Gördes Barajı gibi önemli su kaynaklarındaki doluluk oranları neredeyse sıfıra yaklaştı. Şehrin genel baraj doluluk oranı da kritik seviyede, yüzde 5'in altında seyrediyor. Bu oran, İzmir için sadece iki aylık içme suyu kaldığı anlamına geliyor.

İstanbul

İstanbul

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul da su stresiyle karşı karşıya. Barajlardaki ortalama doluluk oranı, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüşle yüzde 42 seviyelerine geriledi. Özellikle kentin önemli barajlarından olan Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Artan nüfus ve iklimsel faktörler, şehri su konusunda ciddi risk altında bırakıyor.

Konya

Konya

Konya Ovası, tarımsal sulama nedeniyle zaten yıllardır yeraltı sularında ciddi bir azalma yaşıyor. Ancak son dönemde yüzey sularındaki barajlar da alarm vermeye başladı. Bölgedeki baraj ve göletlerdeki su seviyeleri, sulu tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden seviyelere geriledi. Aşırı ve kontrolsüz tarımsal sulama, bu duruma en büyük neden olarak gösteriliyor.

Edirne

Edirne

Trakya'nın en önemli nehir havzalarından biri olan Edirne'deki su kaynakları da risk altında. Özellikle Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki azalma, barajları ve yeraltı sularını olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşanan kuraklık, sadece içme suyunu değil, aynı zamanda tarımsal üretimi de ciddi şekilde tehdit ediyor.

Ne yapmalıyız?

Ne yapmalıyız?

Bu tablo, Türkiye'nin bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bireysel olarak duş sürelerini kısaltmak, muslukları açık bırakmamak ve su tasarruflu cihazlar kullanmak gibi adımlar hayati önem taşıyor. Ancak bu sorunun kalıcı çözümü için, tarımda daha verimli sulama yöntemlerine geçilmesi ve su yönetim politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Geleceğimiz, bugün suya nasıl sahip çıktığımıza bağlı.

Apollon Merlin Slytherin

Valla ne duş süresini azaltırım ne de başka bir şey. Onca dağları yok ettiler maden arayacaklar diye. Ormanları yaktılar. Şimdi oturup madenlerle yıkansın he... Devamını Gör

Söyledim gitti

Olay sadece duş süresini azaltmakla çözülebilecek bir şey değil. Bahçe sulamaları azaltılmalı. Araç yıkama istasyonları (şebeke suyu kullanıyorsa) kapatılmal... Devamını Gör

Bethesta

Geçen buna benzer global anlamda bir videoya denk gelmiştim. Bireysel anlamda yapılan bu tarz eylemler sadece olayı kamu oyuna yıkmak adına yapılan büyük şir... Devamını Gör