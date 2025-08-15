İSKİ Baraj Doluluk Oranları: İstanbul Barajları Alarm Veriyor

16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'a su sağlayan barajlar adeta can çekişiyor. Mevsimlerin yağışsız ve kurak geçmesi en çok barajları etkilerken bunun son kötü örneğine İzmir'de şahit olduk.

İzmir'e su sağlayan barajlar kurumanın eşiğine gelirken kentte yeni kararlar alındı. 6 Ağustos'tan itibaren gece saatlerinde su kesintileri yapılarak barajları kurtarmak amaçlanıyor. Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından akıllara bir de İstanbul geldi.

Peki İstanbul barajlarında son durum ne?