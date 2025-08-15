onedio
Haberler
Gündem
İSKİ Baraj Doluluk Oranları: İstanbul Barajları Alarm Veriyor

İSKİ Baraj Doluluk Oranları: İstanbul Barajları Alarm Veriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
15.08.2025 - 17:30

Yaz mevsiminin kurak geçmesiyle İstanbul'un barajlarında son durum merak ediliyor. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'a su sağlayan barajlar geçen sene kritik eşiği görmüştü. Uzmanlardan ve ilgili kurumlardan art arda su tasarrufu çağrıları gelmişti. Son olarak İzmir'e su sağlayan barajların kurumasının ardından kentte belli saatlerde su kesintisi yaşanıyor. Endişe veren gelişmenin ardından İstanbul barajları araştırılıyor. İşte İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum.

İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul barajlarında son durum ne?

16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'a su sağlayan barajlar adeta can çekişiyor. Mevsimlerin yağışsız ve kurak geçmesi en çok barajları etkilerken bunun son kötü örneğine İzmir'de şahit olduk.

İzmir'e su sağlayan barajlar kurumanın eşiğine gelirken kentte yeni kararlar alındı. 6 Ağustos'tan itibaren gece saatlerinde su kesintileri yapılarak barajları kurtarmak amaçlanıyor. Yaz mevsiminin kurak geçmesinin ardından akıllara bir de İstanbul geldi. 

Peki İstanbul barajlarında son durum ne?

İSKİ Baraj Doluluk Oranları

İSKİ Baraj Doluluk Oranları

15 Ağustos 2025 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları yüzde 46.85 olarak ölçüldü. Yaklaşık 1 hafta önce yüzde 50'lerde olan İstanbul barajları alarm vermeye başladı. İşte görsellerle diğer veriler şöyle:

Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
