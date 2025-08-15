onedio
Ankara’da Okul Servisi Ücretlerine Zam Geldi

Dilara Şimşek
15.08.2025 - 16:54

Okulların açılmasına geri sayım başlarken veliler servis ücretlerini araştırıyor. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam geldi. Servisçiler yüzde 50 zam istediğini açıklamıştı. Açıklanan zam oranı servisçilerin talebinin altında kaldı. Okul servisi ücreti ne kadar?

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken Ankara'da servis ücretlerine zam geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor. Veliler ise okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretlerine zam geleceği konuşulurken ilk haber Ankara'dan geldi. 

Servisçiler yılbaşında zam yapılmadığını gerekçe göstererek okul servis ücretlerine yüzde 50 artış talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ankara'dan okul servis ücretlerine yapılan zam belli oldu. 

Buna göre Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam geldi.

futboltopu20

😡😡😡

futboltopu20

domateste aracılar yüzünden fiyat şişiyor servistede emeklilik yatırımı diye hat alıp kiraya veren açgözlü dayılar yüzünden servis ücreti şişiyor