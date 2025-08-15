Ankara’da Okul Servisi Ücretlerine Zam Geldi

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşıyor. Veliler ise okul servis ücretlerini araştırmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da okul servis ücretlerine zam geleceği konuşulurken ilk haber Ankara'dan geldi.

Servisçiler yılbaşında zam yapılmadığını gerekçe göstererek okul servis ücretlerine yüzde 50 artış talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ankara'dan okul servis ücretlerine yapılan zam belli oldu.

Buna göre Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam geldi.