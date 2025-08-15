İstanbul’un Taksilerinde Yeni Dönem: Bu Marka Otomobilleri Yolda Taksi Olarak Görürseniz Şaşırmayın!

İstanbul'un taksilerinde yeni dönem başlıyor. Önceki gün düzenlenen UKOME toplantısında taksilerle ilgili yeni karar alındı. Bu kararlardan biri de C segmenti araçlarda uygulanan yüzde 50'den fazla yerlilik şartının kaldırılması oldu. Öte yandan farklı otomobil markaları ve modelleri ise İstanbul'un yeni taksisi olarak hizmet verecek.