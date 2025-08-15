İstanbul’un Taksilerinde Yeni Dönem: Bu Marka Otomobilleri Yolda Taksi Olarak Görürseniz Şaşırmayın!
İstanbul'un taksilerinde yeni dönem başlıyor. Önceki gün düzenlenen UKOME toplantısında taksilerle ilgili yeni karar alındı. Bu kararlardan biri de C segmenti araçlarda uygulanan yüzde 50'den fazla yerlilik şartının kaldırılması oldu. Öte yandan farklı otomobil markaları ve modelleri ise İstanbul'un yeni taksisi olarak hizmet verecek.
İstanbul'un taksileriyle ilgili yeni kararlar alındı.
İstanbul taksilerine yeni otomobil markaları ve modelleri eklendi: Bu marka otomobilleri yolda taksi olarak görürseniz şaşırmayın!
