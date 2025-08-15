onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’un Taksilerinde Yeni Dönem: Bu Marka Otomobilleri Yolda Taksi Olarak Görürseniz Şaşırmayın!

İstanbul’un Taksilerinde Yeni Dönem: Bu Marka Otomobilleri Yolda Taksi Olarak Görürseniz Şaşırmayın!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.08.2025 - 16:37

İstanbul'un taksilerinde yeni dönem başlıyor. Önceki gün düzenlenen UKOME toplantısında taksilerle ilgili yeni karar alındı. Bu kararlardan biri de C segmenti araçlarda uygulanan yüzde 50'den fazla yerlilik şartının kaldırılması oldu. Öte yandan farklı otomobil markaları ve modelleri ise İstanbul'un yeni taksisi olarak hizmet verecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un taksileriyle ilgili yeni kararlar alındı.

İstanbul'un taksileriyle ilgili yeni kararlar alındı.

UKOME toplantısında çıkan kararlara göre C segmenti araçlarda yerlilik şartı kaldırıldı. Taksilerde yüzde 50'den fazla yerlilik şartı vardı. UKOME toplantısındaki kararla yüzde 50'den fazla yerlilik oranı olmayan C segmenti araçlarda ilk alımın sıfır kilometre olması şartıyla kullanım süresi 6 yıl olacak. Yüzde 50'den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ise ilk alım 0-2 yaş aralığında yapılacak. Bu araçlar 6'ncı yıldan sonra belirli şartlara bağlı kalarak 9 yaşına kadar kullanılabilecek.

İstanbul taksilerine yeni otomobil markaları ve modelleri eklendi: Bu marka otomobilleri yolda taksi olarak görürseniz şaşırmayın!

İstanbul taksilerine yeni otomobil markaları ve modelleri eklendi: Bu marka otomobilleri yolda taksi olarak görürseniz şaşırmayın!

Toplantıda alınan bir diğer karar ise İstanbul'un taksilerin yeni otomobil markaları ve modellerinin eklenmesi oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'da ticari taksi olarak kullanılacak otomobil markaları ve modelleri şöyle:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın